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Medellín, la ciudad donde más hombres van a consulta por disfunción eréctil desde los primeros síntomas

El 50 % de los hombres que consultan en Medellín lo hacen en etapas leves de disfunción eréctil, frente a Pereira (40 %), Barranquilla y Cali (30 %) y Bogotá, donde solo 2 de cada 10 asisten a tiempo.

  • Medellín toma la delantera: 5 de cada 10 hombres consultan a tiempo por disfunción eréctil. FOTO: iStock
    Medellín toma la delantera: 5 de cada 10 hombres consultan a tiempo por disfunción eréctil. FOTO: iStock
El Colombiano
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hace 3 horas
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Medellín se convirtió en la ciudad donde más hombres consultan por disfunción eréctil en etapas tempranas. Cifras de Boston Medical revelan que en la capital antioqueña, 5 de cada 10 pacientes acuden a consulta por esta condición en fases leves.

En Barranquilla y Cali, la proporción es de 3 de cada 10 hombres, mientras que en Bogotá disminuye a 2 de cada 10, lo que indica que en la capital del país la mayoría de los usuarios busca atención cuando el cuadro clínico se encuentra más avanzado. Por su parte, Pereira registra que 4 de cada 10 pacientes consultan en etapas iniciales.

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El Dr. Winston Arrazola, médico de Boston Medical en Medellín, señaló que los hombres no deben dormirse para acudir al médico si presentan alguna sintomatología que pueda afectar su vida sexual y reproductiva.

“La disfunción eréctil no debe esperarse a que sea severa para consultar. Cuando un hombre nota los primeros cambios en sus erecciones, ese es el mejor momento para pedir ayuda médica. Los casos más avanzados suelen requerir un manejo más complejo”, mencionó Arrazola.

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¿Cuáles son las causas más frecuentes de la disfunción eréctil?

Esta condición puede aparecer de manera orgánica cuando existe una alteración en el flujo sanguíneo, lo que dificulta la erección. Para que esta sea adecuada, el flujo de sangre debe llegar correctamente a los cuerpos cavernosos del pene.

También existen algunas enfermedades que pueden favorecer la aparición de la disfunción eréctil, especialmente aquellas de carácter crónico relacionadas con la diabetes, la hipertensión arterial y los niveles elevados de colesterol.

¿Qué papel tienen el estrés y la salud mental?

No obstante, la evaluación clínica también contempla el impacto de factores psicológicos. El estrés, la ansiedad y las alteraciones emocionales pueden influir en la respuesta sexual, por lo que esta afección se analiza como un indicador general del estado de salud del paciente y no únicamente como una alteración aislada.

Pese a la prevalencia de esta condición, especialistas advierten que parte de la población masculina posterga la atención médica durante años debido a barreras culturales.

“La pena es uno de los principales motivos que escuchamos en consulta cuando preguntamos por qué no habían venido antes. La disfunción eréctil debe asumirse como un problema de salud, no como una prueba de masculinidad”, agregó el Dr. Arrazola.

Ante este panorama, Boston Medical reiteró la importancia de promover la consulta oportuna en el país como una medida de prevención y cuidado integral de la salud.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué Medellín tiene más hombres que consultan por disfunción eréctil en etapas tempranas?
Medellín registra una mayor proporción de consultas tempranas por disfunción eréctil porque, según las cifras de Boston Medical, 5 de cada 10 pacientes que acuden por esta condición lo hacen cuando los síntomas están en fases leves
¿Cuándo debe un hombre consultar al médico por disfunción eréctil?
Un hombre debe consultar al médico cuando note los primeros cambios en sus erecciones, ya que la atención temprana permite evaluar la causa y evitar que la condición avance.
¿La disfunción eréctil puede ser una señal de otras enfermedades?
Sí, la disfunción eréctil puede estar relacionada con problemas de salud como alteraciones en el flujo sanguíneo, diabetes, hipertensión arterial y niveles elevados de colesterol. La condición puede evaluarse como un indicador general del estado de salud del paciente.
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