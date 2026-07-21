Medellín, la ciudad donde más hombres van a consulta por disfunción eréctil desde los primeros síntomas

Medellín se convirtió en la ciudad donde más hombres consultan por disfunción eréctil en etapas tempranas. Cifras de Boston Medical revelan que en la capital antioqueña, 5 de cada 10 pacientes acuden a consulta por esta condición en fases leves.

En Barranquilla y Cali, la proporción es de 3 de cada 10 hombres, mientras que en Bogotá disminuye a 2 de cada 10, lo que indica que en la capital del país la mayoría de los usuarios busca atención cuando el cuadro clínico se encuentra más avanzado. Por su parte, Pereira registra que 4 de cada 10 pacientes consultan en etapas iniciales.

Le puede interesar: Fiscalía radica acusación contra presuntos implicados en la muerte y desaparición de Yulixa Toloza

El Dr. Winston Arrazola, médico de Boston Medical en Medellín, señaló que los hombres no deben dormirse para acudir al médico si presentan alguna sintomatología que pueda afectar su vida sexual y reproductiva.

“La disfunción eréctil no debe esperarse a que sea severa para consultar. Cuando un hombre nota los primeros cambios en sus erecciones, ese es el mejor momento para pedir ayuda médica. Los casos más avanzados suelen requerir un manejo más complejo”, mencionó Arrazola.

Le recomendamos leer: Cuide su salud mental: el Metro de Medellín abre nuevo Escuchadero en la estación Niquía