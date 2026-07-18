Fiscalía radica acusación contra presuntos implicados en la muerte y desaparición de Yulixa Toloza

La Fiscalía General de la Nación dio un paso decisivo en la búsqueda de justicia por la muerte de Yulixa Toloza, al radicar el escrito de acusación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. Estos dos hombres son señalados de participar en las maniobras para encubrir el fallecimiento de la mujer de 52 años, ocurrido tras un procedimiento estético ilegal el pasado 13 de mayo en el sur de Bogotá. Hernández y Sequera serán procesados formalmente por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. De acuerdo con la investigación, estas personas habrían intervenido directamente en acciones para hacer desaparecer un vehículo Chevrolet Sonic, de placas UCQ-340, el cual fue utilizado para trasladar el cuerpo de Yulixa desde Bogotá hasta una zona boscosa en Cundinamarca.

El vehículo en el que fue trasladado el cuerpo de Yulixa Tolosa. Foto: @ColombiaOscura

Las pruebas recaudadas por el ente acusador indicarían que la dueña del centro estético y cercanas, quienes huyeron a Venezuela, contactaron a los dos señalados para ofrecerles 800.000 pesos. El objetivo era que recuperaran el automóvil, que había sido dejado en el garaje de una vivienda en Los Patios (Norte de Santander), y procedieran a venderlo. Lea también: ¿Qué encontraron en el centro estético donde estuvo Yulixa Toloza? A través de mensajes de celular, se les habría instruido tomar medidas de precaución, como el uso de tapabocas, para evitar ser detectados por las autoridades. Sin embargo, la Policía ya les seguía el rastro y logró capturarlos el 19 de mayo, impidiendo que recuperaran el vehículo, el cual contenía rastros biológicos fundamentales para la investigación.

¿Cómo va el caso de Yulixa Toloza ante la justicia?

Yulixa Toloza desapareció tras someterse a una lipólisis láser en un centro clandestino llamado “Beauty Láser”, ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá. Su cuerpo fue hallado días después a un costado de la vía en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. La necropsia reveló que la estilista sufrió una embolia pulmonar, anemia, fracturas en las costillas y diversas heridas.

Por este caso existen además tres capturados en Venezuela, incluyendo a la dueña del centro estético y al falso cirujano que realizó la intervención. No obstante, debido a que la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus nacionales, se espera que sean juzgados en dicho país.

Respecto a Hernández y Sequera, el escrito de acusación se produce apenas dos días antes de que los implicados pudieran quedar en libertad por vencimiento de términos. Con esto, la Fiscalía buscaría demostrar ante un juez la responsabilidad penal de los dos señalados en el entorpecimiento de la justicia. La muerte de Yulixa revivió la preocupación sobre la proliferación de clínicas de garaje en Bogotá. De acuerdo con cifras del Distrito, desde 2025 se han realizado más de 1.200 visitas de inspección, resultando en la imposición de 155 medidas sanitarias contra establecimientos que operaban de manera irregular y ponían en riesgo la salud pública. Siga leyendo: Muerte de Adriana Manotas reaviva alertas por cirugías estéticas clandestinas en Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas