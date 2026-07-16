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Cuide su salud mental: el Metro de Medellín abre nuevo Escuchadero en la estación Niquía

El punto de atención está ubicado en la plataforma de abordaje de la estación, junto al centro comercial Puerta del Norte, y prestará servicio de lunes a viernes, entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m.

  • Con este nuevo espacio se busca facilitar el acceso a acompañamiento emocional para los habitantes de Bello y de municipios cercanos como Copacabana, Girardota y Barbosa. FOTO Metro de Medellín.
    Con este nuevo espacio se busca facilitar el acceso a acompañamiento emocional para los habitantes de Bello y de municipios cercanos como Copacabana, Girardota y Barbosa. FOTO Metro de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de salud mental en el norte del Valle de Aburrá, el Metro de Medellín puso en funcionamiento un nuevo Escuchadero en la estación Niquía.

Este espacio comenzó a operar el pasado 9 de julio, y ofrece orientación profesional gratuita sin necesidad de agendamiento y en un entorno pensado para que las personas puedan expresar sus emociones de manera segura y confidencial.

El punto de atención está ubicado en la plataforma de abordaje de la estación, junto al centro comercial Puerta del Norte, y prestará servicio de lunes a viernes, entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m., gracias a una alianza entre el Metro de Medellín, la Alcaldía de Bello y la Fundación Éxito.

Lea más: ¿Necesita acompañamiento en salud mental? Hay tres nuevos Escuchaderos en estas estaciones del metro de Medellín

La apertura estuvo acompañada de actividades culturales y pedagógicas, entre ellas presentaciones musicales, la entrega de plántulas y una puesta en escena teatral enfocada en la importancia de reconocer y expresar las emociones como parte del cuidado de la salud mental.

Con este nuevo espacio se busca facilitar el acceso a acompañamiento emocional para los habitantes de Bello y de municipios cercanos como Copacabana, Girardota y Barbosa, fortaleciendo la oferta de atención psicológica en esta zona del departamento.

La referente de Salud Mental de la Alcaldía de Bello, Natalia Álvarez, destacó que el Escuchadero fue concebido como un lugar de libre acceso donde las personas puedan recibir orientación especializada y apoyo profesional sin temor a ser estigmatizadas.

Por su parte, el Metro de Medellín explicó que esta estrategia busca convertir las estaciones en escenarios de cuidado y bienestar, promoviendo la escucha activa como una herramienta para prevenir situaciones que afecten la salud mental y brindar acompañamiento oportuno a quienes lo necesiten.

Con la entrada en operación del punto de Niquía, la red de Escuchaderos del sistema suma un nuevo espacio a los ya existentes en las estaciones San Antonio, Acevedo, Oriente, La Aurora, San Javier y Envigado, ampliando así la cobertura de esta estrategia en diferentes sectores del Valle de Aburrá.

Desde la Fundación Éxito resaltaron que este tipo de iniciativas reflejan el impacto que pueden generar las alianzas entre entidades públicas, privadas y sociales para fortalecer el bienestar emocional de la población y construir entornos más protectores para las comunidades.

Entérese: En Rionegro abrieron clínica de atención en salud mental exclusiva para su población

La importancia de estos espacios también se evidencia en las cifras más recientes sobre salud mental en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, el 47,9 % de los colombianos reportó síntomas de ansiedad, el 29,8 % manifestó un incremento en los niveles de estrés y el 24,3 % aseguró haber experimentado cambios en su estado de ánimo. Además, el 16 % de las personas mayores de 12 años afirmó haber sentido soledad o aislamiento.

Especialistas señalan que contar con lugares donde las personas puedan hablar de sus emociones y recibir orientación profesional favorece la detección temprana de dificultades psicológicas, reduce la angustia y contribuye a prevenir que los problemas emocionales se agraven, reforzando así el cuidado integral de la salud mental en la comunidad.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es un Escuchadero del Metro de Medellín?
Es un espacio gratuito de orientación en salud mental donde cualquier persona puede recibir acompañamiento profesional, expresar sus emociones y acceder a apoyo psicológico inicial sin necesidad de cita previa.
¿Quiénes pueden acceder al Escuchadero de la estación Niquía?
El servicio está disponible para cualquier usuario del Metro y, especialmente, para habitantes de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa que requieran orientación emocional.
¿Qué tipo de atención se brinda en un Escuchadero?
Profesionales en salud mental ofrecen escucha activa, orientación, asesoría y acompañamiento inicial para personas que atraviesan situaciones emocionales difíciles o necesitan apoyo psicológico.
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