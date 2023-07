Indignación y preocupación causó la denuncia de 230 docentes que apoyan la atención a niños y niñas con discapacidad, trastornos de aprendizaje y talentos excepcionales de los colegios públicos de la ciudad y cuyos contratos no se han renovado, según les dijeron, por dificultades presupuestales.

Desde el pasado 13 de julio les informaron que la Secretaría de Educación no cuenta con el presupuesto para renovar los contratos que se vencieron este lunes, con lo cual, aseguran, quedaron a la deriva los procesos educativos de unos 13.900 estudiantes, según datos del sistema de matrículas Simat, con corte al 30 de junio.

Los profesionales forman parte de la Unidad de Atención Integral (UAI), uno de los programas más importantes de educación inclusiva y que opera en la ciudad hace 18 años. Por ello, desde que les dijeron que no había certeza de su continuidad empezaron a hacer preguntas para las que no encontraron respuestas concretas: ¿por qué no se cuentan con los recursos para garantizar la contratación?, ¿qué va a pasar con los niños, niñas, adolescentes y sus familias?, ¿cuál es la solución?