La propia falta de planeación de la Alcaldía terminó convirtiendo la antesala de la Feria de las Flores en un caos logístico y presupuestal. Faltando apenas 10 días para el comienzo de la próxima edición del evento más importante de Medellín, la Alcaldía ha emprendido una serie de recortes imprevistos de eventos señalando no tener el presupuesto suficiente para solventarlos.

“La plata que no se pudo recibir del Concejo por seis concejales, afecta varios escenarios y actividades que habíamos tenido, como el cierre en el estadio Atanasio Girardot”, expresó por su parte Narváez ayer, en diálogo con la emisora Caracol Radio.

En los últimos días también se conoció de la cancelación de otros eventos, como el Desfile de Chivas y Flores, en el que sus organizaciones señalaron no haber contado con el apoyo del sector privado ni del público para poder realizarlo.

“Es cierto que hay más cosas que hubiéramos querido hacer, pero eso no nos quita la alegría de la feria. Todo Medellín sabe que el Concejo le quitó presupuesto a la ciudad por razones políticas”, añadió el pasado domingo Quintero.

Según reposa en los anexos del proyecto de acuerdo que se radicó en aquel entonces, de los $330.000 millones que serían sacados de EPM, un total de $11.900 millones irían a parar a la Secretaría de Cultura Ciudadana. De este último monto, según expresó el secretario Narváez, un rubro iría destinado a los eventos de ciudad, pero entonces no fue más la información que trascendió.

Según se desprende de las declaraciones entregadas por el alcalde, luego complementadas por el secretario de Cultura Álvaro Narváez, el supuesto causante del hueco presupuestal en la Feria provendría del Concejo de Medellín, cuando en junio pasado decidió decirle no a las transferencias adicionales que la Alcaldía quería sacar de EPM.

La discusión por el presupuesto de la Feria este año arrancó en su antesala, cuando el pasado martes 11 de julio el propio alcalde informó vía Twitter que para la última edición no habría graderías gratuitas para el Desfile de Silleteros, el evento más importante. “Lamentablemente, este año, debido a la congelación de recursos de EPM por parte del Concejo, no podremos instalar las graderías públicas gratuitas para 25 mil personas, como lo hicimos el año pasado”, expresó Quintero.

Así se estructuró el presupuesto

Pese a que la Alcaldía se ha reservado entregar mayores detalles del presupuesto de este año, no explicando con exactitud por ejemplo de qué fondos concretos son extraídos los recursos, desde cuándo se estaban planeando y por qué se anuncian cambios faltando apenas dos semanas para el inicio de la feria, EL COLOMBIANO se dio a la tarea de revisar en detalle el presupuesto del último cuatrienio para verificar el discurso oficial.

Según quedó estipulado en el presupuesto vigente para este año, que se liquidó mediante el Decreto 1196 del 27 de diciembre de 2022, el rubro asignado para los eventos ciudad quedó a cargo de la Secretaría de Cultura Ciudadana y fue calculado en $21.841 millones, bajo el rótulo de Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad.

En el pasado, ese mismo renglón tuvo una asignación de $13.217 millones en 2022; $10.459 millones en 2021; y $13.273 millones en 2020; en este último año teniendo una ejecución significativamente menor a causa de la pandemia por el coronavirus.

Pese a que en esos consolidados no aparece el monto específico para la Feria de las Flores año a año (dicha información no está desagregada en los documentos de consulta abierta), el presupuesto sí muestra que, en efecto, el gobierno local decidió financiar esos eventos de ciudad con la plata de EPM, pese a que la misma tendría en teoría prioridad para inversión social y no para eventos de entretenimiento.

Tan solo en el caso del presupuesto de este año, por ejemplo, puede leerse que el fondo que financia el rubro de Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad es el que está numerado con el 110070123, que corresponde a los excedentes adicionales de EPM. Este fondo, que en el presupuesto fue calculado con $909.090 millones, aparece relacionado a más de 150 proyectos de múltiples dependencias.

Pese a que con base en este último indicador se puede constatar que la realización de la Feria de este año en efecto depende de las transferencias de EPM, esa misma condición saca a flote las falencias de planeación de la Alcaldía.