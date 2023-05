Las andanzas de Yepes, el escolta del alcalde Quintero

Un abogado consultado por este diario y que pidió no publicar su nombre argumentó que, en todo caso, si la mujer hubiera cometido injuria o calumnia, esta no es una contravención penalizada por el código de convivencia sino un delito y por lo tanto los policías no están facultados para penalizarla sino que es un juez el que, después de un debido proceso, debe determinarlo.

De cualquier manera y apenas transcurridas unas horas, Yepes fue denunciado ante el inspector general de la Policía, Alexánder Sánchez, porque su conducta pudo ser irregular a la luz del reglamento de la institución.

Andrés Felipe Tobón, quien instauró la queja, aduce que al increpara a las ciudadanas que simplemente estaban haciendo uso de un derecho político al cuestionar a Quintero, y posteriormente al ordenar a otros policías que les impusieran un comparendo, el oficial se extralimitó en su autoridad; con ello no solo habría configurado una “falta gravísima” sino, posiblemente, incurrido en un “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”. Y cita el artículo 416 del Código Penal que dice que “el servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo”.

La exfiscal Claudia Carrasquilla también se pronunció en Twitter en el sentido de que el mayor Yepes “no puede ir amenazando y ordenando comparendos”, a la vez que enunció la norma referenciada con anterioridad.

En el campo penal, el abuso de la función pública puede acarrear entre 16 y 36 meses de prisión.

No sería la pimera vez que Yepes protagoniza un hecho de estos. En junio pasado también hizo que la Policía sacara a una mujer de un restaurante donde Quintero y amigos veían un partido de fútbol, además de que la hizo conducir a una estación de El Poblado. Todo porque hizo un comentario que les sonó desobligante.

“Cada que hay silbatina contra Quintero, él es el que se encarga de sacarlo”, afirmó una fuente que recordó otro incidente en el que figuró Yepes: cuando la Procuraduría suspendió al alcalde, amenazó al personal de un edificio al que iba con frecuencia porque le tomaban fotos y videos.

Y otro escándalo protagonizado por el oficial fue cuando parqueó la camioneta sobre una zona verde y asumió una actitud desafiante.

Compadre, más que jefe

La relación de Quintero se volvió un compadrazgo de mutuo beneficio con el oficial prácticamente desde que el burgomaestre tomó posesión, en enero de 2020. Se dice que comparte sus más íntimos secretos, más allá incluso de su condición de coordinador del esquema de escoltas que acompaña al mandatario. Prácticamente es su sombra, hasta el punto de que lo lleva en los viajes internacionales, donde difícilmente podría presentarse alguna amenaza contra su vida o integridad e incurriendo en gastos cuantiosos para el presupuesto de la ciudad, algo que no se veía en los anteriores inquilinos del piso 12 de La Alpujarra.

En general, Yepes va de civil y no se separa de él. De acuerdo con una fuente consultada, no se sabe si es excesiva admiración, pero si el alcalde se compra unos tenis, él también aparece a los días con unos similares, o si decide tener un modelo de iPad él también lo tiene que tener, como si se tratara de un efecto espejo.

En diciembre pasado, en una ceremonia de ascenso de la Policía, Yepes pasó de capitán a mayor y Quintero lo condecoró con la Medalla Ciudadano Ejemplar en categoría oro, en tanto que a otros ocho oficiales les impuso la de plata “en reconocimiento por su trabajo, compromiso y liderazgo reflejados en los logros en su cargo y funciones en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá”, según reza el comunicado que expidió el Distrito.



Lo curioso es que en la oscuridad del centro administrativo Yepes ha figurado más por estar involucrado en versiones de supuestas confabulaciones y enredos amorosos del gabinete típicos de la serie clásica de televisión Friends.