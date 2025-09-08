En Medellín buscan reproducir guacamayas verde limón para salvarlas del peligro de extinción

En el Parque de la Conservación, en Medellín, quieren llevar a buen puerto una fundamental y difícil misión para intentar salvar de la extinción a una de las especies de aves más amenazadas por el tráfico ilegal de especies: las guacamayas verdes limón (Ara ambiguus).
La pareja, una especie de adán y eva emplumados, hacen parte de las especies que tiene el Parque de la Conservación, antes llamado zoológico Santa Fe. Sin embargo, a diferencia de los animales que están expuestos al público para hacer pedagogía sobre la biodiversidad del país y del planeta, estas dos guacamayas se encuentran aisladas en un lugar al que solo tiene acceso el personal del parque. Según explicó Óscar Medina, coordinador de población animal del parque, esto se debe, precisamente, a que necesitan mantenerlas libres de cualquier alteración que puedan sufrir por estar en interacción con las personas.
De esta manera, según el experto en diálogo con Telemedellín, es posible que conservar su etología, es decir, su comportamiento silvestre y que de esta manera se sientan en capacidad de vivir en pareja y desarrollarse tal como lo harían en libertad.