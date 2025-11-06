Extraña muerte de la “Barbie Humana” en Brasil: autoridades investigan drogas y lesiones personales

Las autoridades brasileñas investigan la extraña muerte de Bárbara Jankavski, una modelo e influencer reconocida por haberse sometido a 27 cirugías plásticas. Su fallecimiento ha generado múltiples interrogantes, ya que Renato Campos Pinto de Vitto, abogado y funcionario público, habría sido la última persona en verla con vida en su casa, ubicada en São Paulo, Brasil. De acuerdo con versiones preliminares, De Vitto contrató a la víctima —conocida como la “Barbie humana”— para que ella prestara servicios sexuales el mismo día de su muerte. La Policía informó que esa noche ambos consumieron sustancias psicoactivas, pero en algún momento el abogado notó que, tras quedarse dormidos, ella no despertaba, lo que encendió las alarmas del funcionario y dio inicio a la investigación.

Algunos medios locales señalan que el abogado llamó de inmediato a los servicios de emergencia e intentó reanimar a la mujer durante aproximadamente nueve minutos, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que cuando las autoridades arribaron a la escena, Jankavski ya no presentaba signos vitales.

Según el reporte de la Policía Militar del Estado de São Paulo, el lugar en donde fue hallada la mujer presentaba varios detalles que llevaron a abrir una investigación formal, puesto que yacía vestida únicamente con ropa interior, con una lesión visible en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. La policía brasileña ordenó la práctica de una necropsia, con énfasis en los análisis toxicológicos, para empezar a esclarecer las circunstancias de la muerte. Estas pruebas serán determinantes para que los investigadores establezcan si se trató de un homicidio o una sobredosis accidental.

En las últimas horas, un amigo de la llamada “Barbie humana” declaró que el golpe que presentaba en el rostro habría sido consecuencia de una caída ocurrida días antes.

El ambicioso camino de Barbara Jankavski para convertirse en la “Barbie Humana”