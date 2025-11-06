Extraña muerte de la “Barbie Humana” en Brasil: autoridades investigan drogas y lesiones personales

Las autoridades brasileñas investigan la extraña muerte de Bárbara Jankavski, una modelo e influencer reconocida por haberse sometido a 27 cirugías plásticas. Su fallecimiento ha generado múltiples interrogantes, ya que Renato Campos Pinto de Vitto, abogado y funcionario público, habría sido la última persona en verla con vida en su casa, ubicada en São Paulo, Brasil.
De acuerdo con versiones preliminares, De Vitto contrató a la víctima —conocida como la “Barbie humana”— para que ella prestara servicios sexuales el mismo día de su muerte. La Policía informó que esa noche ambos consumieron sustancias psicoactivas, pero en algún momento el abogado notó que, tras quedarse dormidos, ella no despertaba, lo que encendió las alarmas del funcionario y dio inicio a la investigación.