Abren convocatoria para subsidios de mejoramiento de vivienda en Medellín: así puede acceder

La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de nuevas jornadas de postulación al subsidio de mejoramiento de vivienda, un programa que busca garantizar condiciones dignas a familias en situación de vulnerabilidad social y económica en zonas urbanas y rurales del Distrito.

A través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), la Administración Distrital recorrerá durante noviembre distintos puntos de la ciudad para recibir solicitudes y orientar a las familias interesadas. Los trabajos que se ejecutan con este beneficio incluyen reparaciones eléctricas y sanitarias, revoque, enchapes, estuco y pintura, además de mejoras en cocina, baños, lavaderos y carpintería en general.

La inversión puede alcanzar hasta 15 salarios mínimos por vivienda, recursos que según la alcaldía contribuyen a reducir el déficit cualitativo de vivienda y a fortalecer el bienestar de los hogares más vulnerables.

“Con el subsidio de mejoramiento de vivienda no solo intervenimos pisos, cocinas o paredes, sino que reconstruimos sueños, fortalecemos comunidades y transformamos vidas. Por eso estamos en el territorio, recorriendo comunas y corregimientos para identificar los hogares que más necesitan estas mejoras locativas”, destacó la directora del Isvimed, Valentina Aguilar Ramírez.