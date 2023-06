El concejal Julio González Villa está convencido que hay “una trama para acabar con EPM”, que se expresa con claridad en la iniciativa que promueve el alcalde Daniel Quintero para que el Concejo le autorice a EPM transferir $330.000 millones de sus utilidades al Distrito. Dice el concejal del Centro Democrático que en el último informe de ponencia hay un hecho grave que se les pasó de largo a los que no leyeron el documento: se pretende superar el límite del 55% autorizado para las transferencias y subirlo hasta 80%. “Eso dice ahí en el informe, en la página 14”. ¿Qué posibilidades hay para que el Concejo sí apruebe las transferencias? “Yo me voy a oponer con toda mi fuerza, con todo mi conocimiento en que eso no se transfiera. ¿Por qué? Primero porque no tenemos confianza en el alcalde Daniel Quintero. Y hay desconfianza porque no ha sabido explicar dónde ha invertido, o con quién ha invertido, por ejemplo, unas transferencias que se hicieron el año pasado, para hospitales, para educación, para infraestructura deportiva. Ha violado la Ley 80 de 1993, al no hacer licitaciones públicas y sí contratos interadministrativos con firmas que no tienen por qué saber, como por ejemplo Metroparques. Resulta que Metroparques es la que está adjudicando a dedo obras por miles y miles de millones. Entonces no hay ninguna confianza en el alcalde”. ¿Con este tema la gente está alborotada en el Concejo, qué es lo que está pasando? “Estamos en el año electoral y el Concejo está dividido en dos. Los que forman la coalición que apoyan a Daniel Quintero Calle, y al otro lado los que nos oponemos a este gobierno”.

Pero qué agita particularmente este asunto de las transferencias... “Porque los diez que apoyan a Quintero dicen que hay que hacer esa transferencia, que porque si no el PAE se queda sin dinero, los deportistas sin infraestructura, la Secretaría de Salud sin camas para hospitales, en fin, siempre habrá unas razones. Y nosotros no creemos en Quintero Calle y decimos ni un peso más porque eso es lo que uno palpa en la ciudad. No hay confianza, esa es la razón. La ciudad no está dividida, la ciudad no está con Quintero. Los concejales estamos divididos en dos. Y me está dando la sensación de que probablemente vamos a obtener hasta el voto decisivo para que no haya votación del proyecto de transferencia o mínimo el empate”.

¿Van cinco intentos para debatir, por qué no se logra? “Ha habido cinco intentos y no se ha votado. Unas veces porque ven mal ambiente y entonces dicen, no, hay que cambiar el informe de ponencia, que fue lo que ocurrió en estos días. Cambiaron el informe de ponencia y en realidad cambiaron todo el articulado”. O sea, no fue un informe ajustado, si no uno nuevo... “Aparentemente iba a ser un nuevo informe porque venía a ser un nuevo proyecto. Pero eso está tan mal hecho que uno ve errores hasta de redacción. Es como si le estuvieran copiando frases o párrafos textuales de un informe que entregó, por ejemplo, EPM y alguien colocó el párrafo. Una colcha de retazos”. ¿Qué tipo de errores? “Por ejemplo, citan algo que dijo el concejal Lucas Cañas y eso no se hace en un informe de ponencia, eso parece más bien un acta de una reunión. El martes al comenzar la sesión yo quería que se leyera para mostrar los errores que había”. ¿Qué es lo más grave que tiene ese informe de ponencia? “Pedí la palabra porque quería evidenciar los errores graves, uno de ellos, el más delicado es que no se trata solo de pasar $330.000 millones de transferencias, sino que se pretende superar los límites que tradicionalmente EPM le transfiere al Municipio de Medellín”.

¿Cómo así? ¿Están aumentando la cantidad de recursos que EPM puede trasladar? “Están aumentando la cantidad de recursos que traslada EPM. Usualmente los recursos de EPM son así: Hay un acuerdo de la época de Luis Pérez, que dice que EPM puede transferir hasta el 30% de sus utilidades al Municipio de Medellín. Luego vino un convenio, que creo que se hizo en el gobierno de Fajardo, entre EPM y el Municipio, diciendo que en algunas ocasiones podría trasladarse, mediante un acuerdo, no el 30%, sino hasta el 55% de las utilidades de EPM. Hay que aclarar que mientras más transferencias se pasen habrá menos caja en la empresa para hacer sus inversiones. En este informe de ponencia, dicen que, como el Municipio necesita más plata, entonces que podemos trasladar hasta el 80% de las utilidades”. ¿Hasta el 80%? “Sí, imagínese usted”. Pero eso no se ha dicho. El 80% sería más de 330.000 millones. “Por eso es que uno no puede pasar de largo un informe de ponencia. Yo entiendo que es muy tedioso leer un informe de ponencia, pero hay que leer con juicio, con cuidado, las entre líneas. Y eso está en este bendito informe de ponencia”. Si eso pasa estarían aprobando que EPM transfiera muchísima más plata. “Hasta el 80%. Entonces imagínese usted en este momento de EPM con una cantidad de temas por resolver: Uno, en Hidroituango hay cuatro turbinas que no tienen contratada la obra civil para montar las cuatro turbinas. Dos, las multas que se le vienen aplicando a Hidroituango. Tres, los retrasos en Hidroituango, había unas platas que debían ingresar en tales fechas y no pasó. Eso se llama detrimento patrimonial. Cuatro, la deuda del BID. Había una deuda contratada en condiciones muy favorables para EPM a largo plazo y a muy bajo interés. Este alcalde, dándosela de mucho, cogió y dijo yo le pago al BID. Y cogió de la caja y pagó una deuda a largo plazo y a bajo interés. Cinco, la compra de Afinia que reemplaza a Electricaribe con n cantidad de pérdidas, hay otro hueco por el que se está yendo n cantidad de dinero. Seis, acaba de decir Quintero que van a comprar la Triple A de Barranquilla. Siete, dice congelamos tarifas. Entonces, ¿cuánto afecta la caja un congelamiento de tarifas? Ocho, ellos mismos dijeron que había una pérdida por no vender UNE y que esa pérdida era superior a un billón. Todo eso sumado, a los proyectos represados de EPM, en energía eólica, solar, otras presas que tienen en la cabeza. En fin, si cogemos el 80% de las utilidades y se las entregamos al alcalde para que esa plata se vaya a una pista atlética, al parcheo de vías, entonces, ¿en qué va a quedar EPM? A mí me da mucho temor y casi que estoy convencido que lo que hay es una trama para acabar a EPM, y acabando EPM se acaba Medellín, se acaba Antioquia y se acaba el dique que tiene la democracia en Colombia. Yo creo que aquí hay algo más profundo de lo que puede ocurrir. Yo creo que la forma de salvar a EPM es oponiéndose a este tipo de transferencias”.