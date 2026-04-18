Mandan a la cárcel al urólogo capturado por abuso sexual en Medellín

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Alberto Posada Peláez, el médico urólogo que en los últimos días fue capturado en Medellín por, presuntamente, haber abusado sexualmente de 20 de sus pacientes con tocamientos indebidos durante las consultas. Si bien este hombre no aceptó los cargos imputados, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir. Lea más: Urólogo capturado por abuso sexual manipulaba historias clínicas para ocultar sus presuntas fechorías De acuerdo con la Fiscalía, el especialista “es señalado de recibir en consulta a las mujeres, hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico, que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraban”. Elementos materiales probatorios dan indicios de que Posada Peláez, al parecer, se valió de su conocimiento médico y condición de confianza para abusar de sus pacientes al interior de su consultorio privado. La investigación sigue activa con el objetivo de encontrar otras posibles víctimas que aún siguen sin denunciar al judicializado.

¿Cómo fue su captura?

En un video grabado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se puede observar cómo el especialista es abordado por una patrullera en un parqueadero cerca a su lugar de trabajo, en El Poblado, donde al parecer tenía su carro. Esta le lee sus derechos y los posibles cargos por los que se hace la aprehensión, indicando que se le señala por acceso carnal con persona incapaz de resistir en concurso homogéneo.

También la agente policial, cuya estatura baja contrasta con el porte del indiciado, le aclara en un tono de evidente solemnidad que si quiere, puede comunicarle a alguna persona cercana que ha sido capturado. El médico especialista no ofreció ninguna resistencia. Posteriormente, lo esposaron y los policiales se dirigieron con él a bordo de una patrulla hacia una sede de la institución. Luego fue dejado a disposición de la Fiscalía.

El crudo relato de una de sus presuntas víctimas