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Mandan a la cárcel al urólogo capturado por abuso sexual en Medellín

Este médico, al parecer, habría abusado sexualmente de 20 de sus pacientes. Fiscalía confirmó la judicialización de Alberto Posada Peláez.

  • El urólogo fue capturado en un parqueadero ubicado al sur del Valle de Aburrá. FOTO FISCALÍA.
    El urólogo fue capturado en un parqueadero ubicado al sur del Valle de Aburrá. FOTO FISCALÍA.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 49 minutos
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La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Alberto Posada Peláez, el médico urólogo que en los últimos días fue capturado en Medellín por, presuntamente, haber abusado sexualmente de 20 de sus pacientes con tocamientos indebidos durante las consultas.

Si bien este hombre no aceptó los cargos imputados, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

Lea más: Urólogo capturado por abuso sexual manipulaba historias clínicas para ocultar sus presuntas fechorías

De acuerdo con la Fiscalía, el especialista “es señalado de recibir en consulta a las mujeres, hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico, que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraban”.

Elementos materiales probatorios dan indicios de que Posada Peláez, al parecer, se valió de su conocimiento médico y condición de confianza para abusar de sus pacientes al interior de su consultorio privado.

La investigación sigue activa con el objetivo de encontrar otras posibles víctimas que aún siguen sin denunciar al judicializado.

¿Cómo fue su captura?

En un video grabado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se puede observar cómo el especialista es abordado por una patrullera en un parqueadero cerca a su lugar de trabajo, en El Poblado, donde al parecer tenía su carro.

Esta le lee sus derechos y los posibles cargos por los que se hace la aprehensión, indicando que se le señala por acceso carnal con persona incapaz de resistir en concurso homogéneo.

También la agente policial, cuya estatura baja contrasta con el porte del indiciado, le aclara en un tono de evidente solemnidad que si quiere, puede comunicarle a alguna persona cercana que ha sido capturado.

El médico especialista no ofreció ninguna resistencia. Posteriormente, lo esposaron y los policiales se dirigieron con él a bordo de una patrulla hacia una sede de la institución. Luego fue dejado a disposición de la Fiscalía.

El crudo relato de una de sus presuntas víctimas

Una víctima que habló con EL COLOMBIANO para un artículo que se publicó en febrero de este año contó que lo había conocido en 2012 porque había tratado a varias personas de su círculo familiar, incluido su novio.

“A mi novio le realizó unos procedimientos que necesitaba y todo normal. Justo por esa época a mí me encontraron una bacteria en la orina, la cual tenía que ser tratada por un urólogo. Aprovechando que ya mi novio había consultado, yo también decido hacerlo con este mismo médico”, dijo la presunta víctima.

Entérese: Capturaron a urólogo de Medellín que presuntamente abusaba de sus pacientes en consulta; habría más de 50 víctimas

Y al saber que ella y su pareja estaban próximos a casarse, este hombre se habría aprovechado de la situación para darles ciertos consejos sexuales, relacionando esto con su campo de acción y señalando que con ayuda de sus recomendaciones, iban a disfrutar de una mejor intimidad.

“Este hombre me hacía desvestir para revisarme. Luego, procedía a palparme los senos, según él, para descartar cáncer de mama. También me hizo algunos tactos vaginales, y pues en ese momento, ante su supuesto profesionalismo y conocimiento, uno lo ve como algo normal, un procedimiento que hace parte del tratamiento. Eso mismo lo hizo en varias consultas a las que asistí.

Recuerdo que él siempre nos inculcaba mucho a mi pareja y a mí que hiciéramos un tipo de ejercicio pélvico porque eso nos iba a favorecer en la relación, e incluso, en uno de esos tactos, me llegó a preguntar si sentía excitación, algo que me generó mucha incomodidad”, relató la víctima, quien en total asistió a seis consultas con el mismo médico y solo cayó en la cuenta de que su caso no era el único cuando empezó a ver otros relatos similares en redes sociales, con el mismo protagonista y un modus operandi similar.

Además: Capturan en Antioquia a conductor de plataforma digital por presunto abuso y robo a mujeres

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