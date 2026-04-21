x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Telegram sería multado por permitir compartir contenidos de abuso sexual infantil

La autoridad británica Ofcom ha puesto a Telegram bajo la lupa por la presunta difusión de material de abuso infantil en la plataforma, siendo una investigación que podría costarle a la empresa miles de millones de dólares.

  • Mientras el fundador de Telegram acusa a Europa de “instrumentalizar la justicia”, el regulador británico lanza un ataque directo contra la plataforma. FOTO: Archivo El Colombiano y AFP
    Mientras el fundador de Telegram acusa a Europa de “instrumentalizar la justicia”, el regulador británico lanza un ataque directo contra la plataforma. FOTO: Archivo El Colombiano y AFP
  • Telegram es acusado de permitir compartir “material de abuso sexual infantil” en la plataforma de mensajería. FOTO: AFP
    Telegram es acusado de permitir compartir “material de abuso sexual infantil” en la plataforma de mensajería. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

El regulador británico de medios, Ofcom, anunció este martes 21 de abril la apertura de una investigación contra la red social Telegram, tras indicios que sugieren que se pudo compartir “material de abuso sexual infantil” en la plataforma de mensajería.

Le puede interesar: ¿Se siente cansado o desconcentrado? El sueño y la productividad, lo más afectado por uso de redes sociales

Esta investigación, abierta en el marco de la ley británica de seguridad en línea (Online Safety Act), tiene como objetivo “determinar si Telegram ha incumplido, o incumple, sus obligaciones en materia de contenidos ilegales”, señaló el organismo en un comunicado.

En caso de que se demuestre ese incumplimiento, Telegram podría ser multada con hasta el 10% de la facturación mundial de la empresa, siendo una cuantiosa e importante suma de dinero.

Ofcom explicó que recibió “información del Centro Canadiense de Protección de la Infancia sobre la presunta presencia y difusión de contenido de abuso sexual infantil en Telegram”, antes de abrir la investigación.

Luego de destaparse el presunto incumplimiento, Telegram respondió con un comunicado en el que “niega categóricamente las acusaciones de Ofcom” sobre el permiso de compartir este tipo de contenido.

“Desde 2018, Telegram ha eliminado prácticamente la difusión pública de contenidos de abuso sexual infantil en su plataforma gracias a algoritmos de detección avanzados y a su cooperación con oenegés”, señaló la empresa.

Telegram es acusado de permitir compartir “material de abuso sexual infantil” en la plataforma de mensajería. FOTO: AFP
Telegram es acusado de permitir compartir “material de abuso sexual infantil” en la plataforma de mensajería. FOTO: AFP

El fundador de Telegram, Pavel Durov, había expresado el lunes su apoyo a Elon Musk, convocado a una comparecencia voluntaria en París por la justicia francesa en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en su red social X.

“La Francia de Macron pierde legitimidad al instrumentalizar las investigaciones penales para reprimir la libertad de expresión y la vida privada”, escribió Durov en X y en Telegram.

Nacido en Rusia y nacionalizado francés en 2021, Durov fue imputado por varias infracciones por la justicia gala, que le reprocha no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su plataforma de mensajería.

También le puede interesar: Primer ministro británico admitió su error al nombrar embajador en EE. UU. a político vinculado con Epstein

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos