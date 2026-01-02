Inició segunda etapa de la venta de acciones que aún tiene EPM en UNE, ¿quiénes pueden ofertar?

Empresas Públicas de Medellín anunció de manera oficial el inicio de la segunda etapa de venta de las acciones que tiene, aún, en UNE, de acuerdo con Ley 226 de 1995 que regula la democratización de la propiedad estatal.
A diferencia de la primera etapa, que duró dos meses y en la que únicamente podían ofertar “trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, entre otros”, ahora pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, siempre y cuando cumplan con los parámetros requeridos en el Reglamento de Segunda Etapa (puede visualizarse en la página web de Empresas Públicas de Medellín), al igual que con lo estipulado en la etapa de precalificación que se fijó desde noviembre de 2025 y cierra el miércoles 7 de enero de 2026.