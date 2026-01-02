Inició segunda etapa de la venta de acciones que aún tiene EPM en UNE, ¿quiénes pueden ofertar?

Empresas Públicas de Medellín anunció de manera oficial el inicio de la segunda etapa de venta de las acciones que tiene, aún, en UNE, de acuerdo con Ley 226 de 1995 que regula la democratización de la propiedad estatal. Lea más: Anla multó por $753 millones a Hidroituango por presuntos daños ambientales A diferencia de la primera etapa, que duró dos meses y en la que únicamente podían ofertar “trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, entre otros”, ahora pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, siempre y cuando cumplan con los parámetros requeridos en el Reglamento de Segunda Etapa (puede visualizarse en la página web de Empresas Públicas de Medellín), al igual que con lo estipulado en la etapa de precalificación que se fijó desde noviembre de 2025 y cierra el miércoles 7 de enero de 2026.

En total, durante la primera etapa, se adjudicaron 77 acciones, cada una ofrecida a $418.741. Una vez efectuado el pago, EPM solicitó a UNE emitir los títulos respectivos e inscribir a los compradores en el libro de accionistas. Para los interesados en participar del proceso de selección y oferta a las acciones que tiene EPM en UNE, está el siguiente link: www.epm.com.co/institucional/enajenacion-de-acciones-de-epm-en-une/, donde se encuentra alojado el formulario de aceptación de UNE, los documentos del proceso de enajenación, un cuarto de datos, entre otros ítems relevantes a tener en cuenta por los nuevos potenciales adquisidores. Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se autorizó la venta de acciones que tiene EPM en UNE?

En agosto de 2024 por el Concejo de Medellín.

¿En qué momento EPM da el sí al programa de enajenación?

En julio de 2025. También se fijó el precio base por acción.

¿Desde cuándo empezó EPM a vender las acciones que tiene en UNE?

En octubre de 2025. En esta primera etapa sólo podían adquirir acciones los destinatarios especiales (empleados, ex empleados, entre otros).

¿Qué pasa si EPM no vende las acciones restantes que tiene en UNE?