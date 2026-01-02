x

Anla multó por $753 millones a Hidroituango por presuntos daños ambientales

El ente nacional aseveró que el proyecto habría incurrido en presuntas irregularidades en manejo de caudales, recuperación del cauce del río San Andrés, entre otros. EPM anunció recursos contra la decisión.

  • Panorámica de la Hidroeléctrica Ituango, cuyo porcentaje de ejecución supera el 93%. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Esneyder Gutiérrez
    Panorámica de la Hidroeléctrica Ituango, cuyo porcentaje de ejecución supera el 93%. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Esneyder Gutiérrez
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 7 horas
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le impuso a Hidroituango una multa de $753 millones por presuntamente incurrir en daños ambientales.

La decisión fue informada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en un reporte a la Superintendencia Financiera, advirtiendo no estar de acuerdo con la decisión y anticipando acciones judiciales para revertirla.

Le puede interesar: Tribunal aprobó conciliación y puso fin a largo litigio entre EPM y la Sociedad Hidroituango

En el comunicado, la compañía reseñó que la medida quedó formalizada desde el pasado 17 de diciembre de 2025 vía resolución, pero que fue notificada a la empresa el pasado 30 de diciembre.

Si bien la compañía no ahondó en mayores detalles, señaló que los cargos provienen de un auto del 20 de marzo de 2018, en el que se señaló al proyecto de presuntamente incurrir en irregularidades como captar “agua en caudales superiores a los concesionados; no reconformar y recuperar el cauce del río San Andrés y de su zona de inundación; haber sobrepasado los niveles máximos permisibles de PST (material particulado) y contaminantes atmosféricos en la planta de asfalto ubicada en la zona industrial “El Valle”; e incumplir medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo y Disposición de Materiales y Zonas de Botadero”.

Lea también: “Con Afinia, paradójicamente, EPM está sosteniendo el sistema eléctrico del país”: gerente John Maya

Bajo esa óptica, la Anla impuso a la Sociedad Hidroituango una multa de $753.143.434, la cual recayó sobre EPM por su calidad de mandataria de la sociedad en ese proyecto.

En la misma decisión, agregó EPM, la Anla exoneró al proyecto de otros seis cargos que les había formulado en el auto de 2018.

“En contra de la resolución en mención se interpondrán el recurso de reposición administrativo y las acciones judiciales que fueren necesarias”, añadió EPM.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Hidroituango fue multado por la Anla?
La Anla multó a Hidroituango con $753 millones debido a presuntas irregularidades ambientales, como la captura de agua en caudales superiores a los concesionados y el incumplimiento de medidas de manejo en el proyecto.
¿Cómo respondió EPM a la multa impuesta por la Anla?
EPM, que administra el proyecto, rechazó la multa y anunció que interpondrá recursos legales para revertir la decisión.
