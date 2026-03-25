Fiscalía ha recibido más de 200 denuncias por estafa en concesionario de carros en Medellín

Todas estas denuncias se interpusieron ante el fiscal especializado designado para este proceso, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que tiene este caso, tanto por la cantidad de carros que se encuentran desaparecidos y la plata que no le llega a sus anteriores propietarios, como a quienes pagaron por los automotores y aún no pueden presumir que son sus dueños porque no los han podido matricular a su nombre.

En manos de la Fiscalía General de la Nación hay más de 200 denuncias interpuestas por la estafa en el concesionario de carros Autos MG , cuyas sedes están ubicadas en la comuna 14 (El Poblado), de Medellín, según lo confirmó este miércoles el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario distrital manifestó que “aunque no es un tema que sea de control de la Alcaldía de Medellín, sino más bien de las superintendencias y de otros, nosotros vamos a acompañar a estas personas que perdieron sus recursos para que los responsables respondan por lo que hicieron”.

Parte del apoyo es que para este jueves las víctimas fueron citadas para reunirse con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, para que se tenga plenamente claro todo el panorama y así brindar el acompañamiento en el proceso penal contra la concesionaria, que cerró sus sedes en las afueras del centro comercial Premium Plaza y en La Milla de Oro desde el 16 de marzo.

Entérese: Alerta de la Fiscalía: así es la nueva modalidad de estafa en parqueaderos de centros comerciales

“Hemos convocado a una reunión donde invitamos a todas las víctimas para unificar los procesos, para poder acompañarlos y que sepan que no están solos”, aseguró el mandatario distrital, buscando que haya justicia y que los dueños de los vehículos de alta y media gama que estaban en poder de esta concesionaria sean recuperados.

Esta situación se presenta luego de que los propietarios de estos vehículos, que los dejaron en consignación, fueron a reclamar la plata o los automotores y se encontraron con la sorpresa de que el propietario de este establecimiento, Yovany Quintero Saldarriaga, había perdido la vida desde el 14 de marzo en un conjunto residencial de Envigado.

Se estima que el avalúo del dinero de los carros comercializados que no aparecen sería cercano a los 20.000 millones de pesos, entre los que se encuentran Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Volkswagen y otras marcas de alta gama.

Le puede interesar: Ni el gobernador de Antioquia se salva de suplantaciones: estafadores piden dinero haciéndose pasar por él

Según una de las víctimas de estos hechos, “sacaron todos los carros durante la noche del fin de semana. Algunos se salvaron porque los dueños no dejaron las llaves”.

Tras estos hechos, desde el concesionario emitieron dos comunicados, uno a través de redes sociales para el público en general y otro en las dos sedes, en el que aseguraban que estaban trabajando para responderle a cada una de las víctimas.