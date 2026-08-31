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Esta es la trampa de la falsa vacante en Medellín con la que engañaron a una mujer para robarle un iPhone de alta gama

Una mujer que buscaba trabajo en Medellín terminó endeudada y sin teléfono después de que unos supuestos reclutadores le exigieran comprar un iPhone 17 Pro Max como requisito para el cargo.

  • Estafaron a una mujer de Medellín para robarle un dispositivo Apple de alta gama. Foto: ilustración: Carlos Velásquez.
    Estafaron a una mujer de Medellín para robarle un dispositivo Apple de alta gama. Foto: ilustración: Carlos Velásquez.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una ciudadana de Medellín que buscaba trabajo cayó en una nueva modalidad de estafa laboral que ya circula por redes sociales. El caso salió a la luz cuando el comerciante que le vendió el equipo relató lo ocurrido: “Una clienta, la semana pasada, le despachamos un iPhone 17 Pro Max totalmente nuevo, y a los dos días nos contó que la habían robado”.

Según su relato, todo empezó con una oferta laboral que al inicio parecía seria. A la mujer le informaron que el cargo exigía, como requisito indispensable, contar con un dispositivo Apple de última generación: podía ser un MacBook Pro, un iPad Pro o un iPhone 17 Pro Max.

Convencida de la legitimidad del proceso, decidió comprar el equipo solicitado, y para hacerlo recurrió a un crédito, lo que implicó asumir intereses adicionales.

Entérese: Prometían ganancias del 25 % exportando plátano, pero terminaron en una supuesta estafa de $200.000 millones

Una vez adquirido el teléfono, el supuesto empleador le dio nuevas instrucciones: debía enviar el dispositivo para que le instalaran “un software especializado” necesario para el trabajo —la víctima es contadora—.

La promesa era que, tras la firma del contrato, le devolverían tanto el equipo como el dinero invertido en la compra. “Lo que tienes que hacer es enviarnos el teléfono, te instalamos el software, te devolvemos el teléfono y ya. Apenas se firme el contrato, te devolvemos el valor del producto que compraste”, le explicaron.

La mujer envió el iPhone confiando en conseguir el empleo, y nunca más volvió a saber del reclutador. Perdió el dispositivo, el dinero invertido y quedó, además, con la obligación de seguir pagando el crédito que había sacado para comprarlo.

”Ella, pues obviamente pensando en buscar el trabajo, sacó el crédito, compró el teléfono, lo mandó y chao platica. La persona se perdió”, resumió el comerciante en su denuncia, que se viralizó rápidamente y generó reacciones que iban desde la indignación hasta la burla en redes sociales.

Una modalidad que explota la necesidad

Este tipo de fraude aprovecha dos factores: la necesidad real de quienes buscan trabajo y la apariencia de formalidad que dan los requisitos técnicos específicos.

Expertos en seguridad digital insisten en un principio básico: ninguna empresa legítima solicita dinero, compras o pagos por adelantado como condición para acceder a un empleo, sin importar la justificación que se dé —ni para pruebas médicas, ni para materiales, ni para uniformes, ni para “kits de bienvenida”, ni para equipos de trabajo—.

Con base en las recomendaciones de especialistas en seguridad digital y portales de empleo, estas son las señales que deberían encender las alarmas:

Lo contactan sin que usted se haya postulado a nada. Si una empresa asegura haberlo encontrado “por casualidad” sin que haya aplicado a ninguna vacante, es motivo de sospecha.

Le prometen dinero fácil por tareas mínimas, o una remuneración desproporcionadamente alta frente a los requisitos o el tiempo de trabajo exigido.

Le piden dinero, compras o pagos para avanzar en el proceso, sea por capacitaciones, certificaciones, pruebas o —como en este caso— equipos tecnológicos que usted debe adquirir por su cuenta.

La empresa no tiene presencia verificable. Si al buscar su nombre no aparece información clara, el sitio web tiene errores o no hay datos de contacto confiables, es una señal de alerta. Además, las compañías legítimas suelen usar dominios de correo corporativos, no cuentas gratuitas como Gmail o Hotmail.

Hay errores de redacción y un tono poco profesional en las comunicaciones, lo que suele indicar que no se trata de un proceso de selección formal.

Qué hacer para protegerse

Los especialistas recomiendan no entregar nunca datos bancarios ni información personal sensible —como el número de documento o de cuenta— antes de confirmar la veracidad de una oferta.

También sugieren investigar a fondo el nombre de la empresa, verificar que la vacante aparezca en canales oficiales o portales de empleo reconocidos, y desconfiar de cualquier remuneración que parezca desproporcionadamente alta frente a los requisitos del cargo.

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Entre las plataformas de empleo consideradas confiables en Colombia están el Servicio Público de Empleo y portales como LinkedIn, entre otros. La mayoría de estos portales, además, cuentan con canales para denunciar directamente ofertas sospechosas, lo que ayuda a alertar a otros usuarios antes de que caigan en el mismo engaño.

Lea más: Las 7 formas de estafa con lotes y casas en Medellín

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué consiste la nueva estafa laboral detectada en Medellín?
Consiste en engañar a personas en búsqueda de empleo ofreciendo vacantes formales, pero exigiendo como requisito indispensable adquirir un dispositivo tecnológico de alta gama (como el último iPhone o MacBook) con el pretexto de instalarle un “software corporativo especializado”. Una vez la víctima compra y envía el equipo, el supuesto empleador desaparece.
¿Qué empresa o empleador legítimo exige pagos o compras para ingresar a trabajar?
Ninguna empresa legítima. Los expertos en seguridad digital enfatizan que ninguna compañía real solicita dinero, compras de equipos, pagos de exámenes médicos, uniformes o capacitaciones a los aspirantes como condición para avanzar en un proceso de selección.
¿Cuáles son las principales señales de alarma de una oferta de empleo falsa?
Contacto sin haberse postulado previamente a ninguna vacante; solicitud de dinero, compra de productos o pago de cursos/equipos; correos provenientes de dominios gratuitos (Gmail, Hotmail) y no corporativos; ofertas con sueldos desproporcionadamente altos por tareas mínimas; falta de canales oficiales de la empresa o sitio web verificado.
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