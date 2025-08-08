Hombre preguntó por una habitación en arriendo y terminó por amordazar, robar y abusar a su propietaria en Medellín

Un escalofriante suceso que sacudió la tranquilidad del barrio Campo Amor, en el suroccidente de Medellín, el pasado 2 de agosto, terminó con la captura y envío a prisión de Esteban Castilla Tarazona, de 25 años. Entérese: Condenan a 18 años de cárcel a hombre por abusar sexualmente de sus hijas en Antioquia El hombre es señalado como el presunto responsable de un abuso sexual y hurto agravado tras ingresar a una vivienda bajo el pretexto de querer arrendar una habitación y luego atacar a la propietaria. Según la denuncia, una vez dentro del inmueble, Castilla Tarazona habría inmovilizado a la mujer amarrándola de pies y manos. Posteriormente, procedió a robar varios objetos avaluados en aproximadamente $2.500.000. La investigación de la Fiscalía también reveló que el presunto agresor obligó a la víctima a desbloquear su celular y realizó transferencias no autorizadas a través de medios informáticos. Tras cometer el hurto, el hombre le habría realizado tocamientos de carácter sexual antes de abandonar el lugar.

Sin embargo, los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos del sector, quienes reaccionaron rápidamente. La comunidad logró retener al sospechoso mientras intentaba escapar y lo entregó a la Policía Nacional. Gracias a esta pronta intervención ciudadana, los objetos hurtados fueron recuperados en su totalidad. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Castilla Tarazona. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Estos cargos incluyen acto sexual con persona en incapacidad de resistir, hurto por medios informáticos y hurto calificado y agravado. La medida de aseguramiento busca proteger a la víctima y evitar la obstrucción de la justicia mientras avanza el proceso judicial. Siga leyendo: Capturaron al presidente de una Junta de Acción Comunal de Medellín por caso de abuso sexual a un menor de edad Este caso se suma a otras capturas por casos similares en los últimos días en la ciudad. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación también logró la medida de aseguramiento en centro carcelario para Jeferson López Betancur, presunto responsable de dispararle a un hombre durante un hurto en un establecimiento comercial en el barrio El Poblado. López Betancur fue imputado por delitos como tentativa de homicidio, lesiones personales, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, entre otros, y tampoco aceptó los cargos. Su captura se logró en el barrio Florencia de Medellín.