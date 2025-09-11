No se preocupe: explosiones en Buenos Aires eran detonaciones controladas, tras ataque a torre de energía en Loreto

Hace un rato, habitantes de la comuna 9, Buenos Aires, por el sector del Seminario, sintieron temor al escuchar unas explosiones, y algunos, incluso, tomaron fotografías del humo que empezó a verse en el aire. El temor es normal, tras el atentado que ocurrió este miércoles contra una torre de energía de EPM, en Loreto.

No obstante, de inmediato, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín informaron que se trata de una nueva detonación controlada, de las que se programaron desde la mañana de este jueves para eliminar los residuos de los explosivos utilizados para el ataque del día anterior y que se atribuye a las disidencias de las extintas Farc.