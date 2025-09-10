Atención: autoridades confirman afectación de una torre de energía de EPM tras detonaciones en oriente de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en la noche de este miércoles que una torre de energía de EPM sufrió afectaciones por detonaciones que se registraron después de las 8:00 p.m. en el sector de Loreto, en la Asomadera, oriente de la ciudad.
La Policía hizo presencia en el sector para verificar una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las Farc. En medio de la situación se registraron detonaciones que afectaron una de las torres de energía de EPM, confirmó el mandatario.
Al lugar acudieron unidades del Ejército, la Policía Antiexplosivos y personal técnico de la empresa de servicios públicos; aunque hubo alteraciones en la transmisión de energía, no se presentaron suspensiones en la prestación del servicio a los usuarios.
De acuerdo con Gutiérrez, este acto terrorista sería una retaliación del frente 36 tras el operativo de la Policía Nacional en el municipio de Campamento, Norte de Antioquia, que dejó como resultado la muerte de cuatro de sus integrantes.
En la misma hipótesis del alcalde Gutiérrez insistió el gobernador Rendón, quien informó que en la mañana de este jueves ambos mandatarios adelantarán un consejo extraordinario de seguridad en la Gobernación de Antioquia.
“Este es el frente de Calarcá, el mismo criminal con quien Petro insiste en negociar la paz total”, apuntó el gobernador Rendón.