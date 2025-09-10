Atención: autoridades confirman afectación de una torre de energía de EPM tras detonaciones en oriente de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en la noche de este miércoles que una torre de energía de EPM sufrió afectaciones por detonaciones que se registraron después de las 8:00 p.m. en el sector de Loreto, en la Asomadera, oriente de la ciudad. La Policía hizo presencia en el sector para verificar una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las Farc. En medio de la situación se registraron detonaciones que afectaron una de las torres de energía de EPM, confirmó el mandatario. Al lugar acudieron unidades del Ejército, la Policía Antiexplosivos y personal técnico de la empresa de servicios públicos; aunque hubo alteraciones en la transmisión de energía, no se presentaron suspensiones en la prestación del servicio a los usuarios. De acuerdo con Gutiérrez, este acto terrorista sería una retaliación del frente 36 tras el operativo de la Policía Nacional en el municipio de Campamento, Norte de Antioquia, que dejó como resultado la muerte de cuatro de sus integrantes. En la misma hipótesis del alcalde Gutiérrez insistió el gobernador Rendón, quien informó que en la mañana de este jueves ambos mandatarios adelantarán un consejo extraordinario de seguridad en la Gobernación de Antioquia. “Este es el frente de Calarcá, el mismo criminal con quien Petro insiste en negociar la paz total”, apuntó el gobernador Rendón.

Las labores de inspección y control continúan en el sitio para garantizar la seguridad de la zona y descartar la presencia de más artefactos explosivos.

Según se ha difundido por mensajes de vecinos y publicaciones en redes sociales, sobre las 8 de la noche de este miércoles se presentó una fuerte explosión que causó el rompimiento de ventanas en casas y edificios. Los vecinos han compartido testimonios aterrorizados y angustiados, incluso se han registrado mascotas extraviadas en el barrio por cuenta de las explosiones. La Secretaría de Movilidad de Medellín informó a las 8:40 p.m. que por cuestiones de seguridad se presenta cierre preventivo de Calle 19A con Carrera 27 y Calle 29 con Carrera 30 en el sector de Loreto.

El concejal y exsecretario de Seguridad, Andrés Tobón, se fue lanza en ristre contra el presidente Petro y aseguró que “Esto es lo que sucede en un país entregado a los peores criminales, a los peores terroristas”, y agregó que “La Fuerza Pública no desfallecer en su tarea de protección y defensa, e intensificar su persecución en contra de esta estructura como bien lo hicieron esta mañana en contra de los terroristas dados de baja en Campamento”

El ataque en Campamento

La hipótesis de Gutiérrez es que estas explosiones son una respuesta a la ofensiva que durante la mañana y tarde de este miércoles, la Policía lanzó contra el frente 36 de las Farc, en la que abatió a cuatro presuntos responsables del derribamiento del helicóptero de la Policía en Amalfi, el mes pasado, que dejó 13 policías fallecidos. El operativo se llevó a cabo en zona rural de Campamento, y allí se confirmó la muerte de Jorge Iván Salazar, alias “Guillermino”, y a alias “Zarco”, integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. “En la vereda El Manzanillo, del municipio de Campamento (Antioquia), la Policía abatió a cuatro integrantes de la estructura 36 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de alias ‘Calarcá’, señalados responsables de participar del atentado criminal que segó la vida de 13 valientes policías en Amalfi”, confirmó el mayor general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía. El presidente Gustavo Petro también se pronunció en X: “Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano”.

El gobierno ha seguido “dialogando con Calarcá”