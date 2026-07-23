Atención: EE. UU. sube a 12,5% el arancel para productos colombianos; estos son los cambios

Estados Unidos elevó del 10% al 12,5% el arancel adicional que deberán pagar numerosas importaciones provenientes de Colombia, tras concluir una investigación relacionada con las medidas para impedir el ingreso de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
La decisión fue publicada este 23 de julio de 2026 por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), como resultado de las investigaciones adelantadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
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