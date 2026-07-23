Por qué cada vez hay más personas con migraña, demencia y otros trastornos neurológicos

Solo en las Américas, 470 millones de personas viven con algún tipo de trastorno o lesión neurológica. Para dimensionar la magnitud, solo habría que pensar que eso equivaldría a tener 10.444 estadios Atanasio Girardot completamente llenos de pacientes con migraña, algún tipo de demencia o accidentes cerebrovasculares.
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Este es el panorama que describe el recién publicado estudio The Lancet Regional Health. Este análisis está basado en los datos del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedad 2023, un proyecto internacional de investigación que mide la pérdida de salud mediante el uso de los años de vida ajustados por discapacidad, una métrica conocida como AVAD o DALY.
Aunque este último fue publicado en octubre de 2025, lo que ocurre generalmente con estos datos es que, a lo largo de los meses, investigadores e instituciones de todo el mundo se dedican a realizar análisis de condiciones o trastornos específicos con el fin de tener una mirada más precisa de lo que ocurre en ciertas regiones del mundo con determinadas patologías.
En este caso, lo que hicieron los investigadores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) encargados de liderar la publicación, fue concentrarse en los trastornos neurológicos, que afectan el cerebro, la médula espinal y los nervios, alterando funciones como el movimiento, la memoria y el lenguaje.
La principal conclusión, tras analizar datos de 19 trastornos en 38 países entre 1990 y 2023, es que, aunque las tasas de mortalidad han disminuido, cada vez más personas sobreviven y viven durante más tiempo con discapacidad.