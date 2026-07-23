Por qué cada vez hay más personas con migraña, demencia y otros trastornos neurológicos

Solo en las Américas, 470 millones de personas viven con algún tipo de trastorno o lesión neurológica. Para dimensionar la magnitud, solo habría que pensar que eso equivaldría a tener 10.444 estadios Atanasio Girardot completamente llenos de pacientes con migraña, algún tipo de demencia o accidentes cerebrovasculares. Lea: Científicos desarrollarán la primera app para prevenir la migraña Este es el panorama que describe el recién publicado estudio The Lancet Regional Health. Este análisis está basado en los datos del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedad 2023, un proyecto internacional de investigación que mide la pérdida de salud mediante el uso de los años de vida ajustados por discapacidad, una métrica conocida como AVAD o DALY. Aunque este último fue publicado en octubre de 2025, lo que ocurre generalmente con estos datos es que, a lo largo de los meses, investigadores e instituciones de todo el mundo se dedican a realizar análisis de condiciones o trastornos específicos con el fin de tener una mirada más precisa de lo que ocurre en ciertas regiones del mundo con determinadas patologías. En este caso, lo que hicieron los investigadores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) encargados de liderar la publicación, fue concentrarse en los trastornos neurológicos, que afectan el cerebro, la médula espinal y los nervios, alterando funciones como el movimiento, la memoria y el lenguaje. La principal conclusión, tras analizar datos de 19 trastornos en 38 países entre 1990 y 2023, es que, aunque las tasas de mortalidad han disminuido, cada vez más personas sobreviven y viven durante más tiempo con discapacidad.

Por ejemplo, solo en 2023, estas enfermedades y lesiones causaron alrededor de 1,1 millones de muertes en las Américas y fueron responsables de la pérdida de 37,5 millones de años de vida saludable. Esas cifras, comparadas con las de hace tres décadas, muestran que el riesgo de morir por un trastorno neurológico ha disminuido, pero el número de personas que vive con estas enfermedades sigue creciendo. “Hoy más personas sobreviven a los trastornos neurológicos, pero también viven más tiempo con sus consecuencias. Esto exige que los sistemas de salud se adapten para ofrecer más rehabilitación, cuidados de largo plazo y apoyo a las personas que viven con discapacidad”, afirmó en un comunicado Ramón Martínez, autor principal del estudio. Ese aumento se explica, por una parte, con el envejecimiento poblacional que ha impulsado el aumento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, las cuales suelen ser progresivas y causar discapacidad durante muchos años. Además, el crecimiento poblacional hace que haya cada vez más personas viviendo con estos trastornos, lo que incrementa la demanda de servicios de rehabilitación y cuidados de largo plazo. Y esta tendencia también puede deberse a que los avances en el diagnóstico y el tratamiento han permitido que más personas sobrevivan a enfermedades que antes eran mortales, como algunos accidentes cerebrovasculares, aunque muchas de ellas quedan con secuelas permanentes.

En cuanto a los tipos de enfermedades y lesiones neurológicas más comunes en la región, el ranking lo encabezan la cefalea tensional -que es el tipo de dolor de cabeza más común-, seguido de la migraña, el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el accidente cerebrovascular isquémico y la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la cual es la principal causa de muerte con 380.000 fallecimientos registrados en 2023.

Los trastornos neurológicos en Colombia

En el país, este listado es diferente. En el primer lugar está la migraña; en el segundo, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias; y, en el tercero, el accidente cerebrovascular isquémico. En el caso de la primera, es el trastorno neurológico que más años de vida saludable les hace perder a los colombianos, no porque cause más muertes, sino porque miles de personas viven durante años con dolor y limitaciones que afectan su calidad de vida. En Colombia, al igual que en el resto de las Américas, la carga que representan estos padecimientos ha disminuido de forma sostenida en los últimos 30 años: el país se ubica entre los que registran el menor impacto de estas enfermedades en la región, junto con Perú, Bermudas y Puerto Rico. Además, entre 1990 y 2023 esa carga tuvo una reducción promedio de aproximadamente el 1,22 % anual, un descenso más rápido que el registrado en el resto de la región, donde la disminución fue del 0,71 % por año. Le puede interesar: La prueba de sangre y el escáner cerebral que podrían detectar signos de alzhéimer antes de su aparición Para que estos indicadores continúen disminuyendo, los investigadores de la OPS recomiendan prestar atención y actuar sobre los factores de riesgo modificables, ya que algunos de ellos se asocian directamente con varias enfermedades, como la hipertensión arterial con los accidentes cerebrovasculares o los niveles altos de azúcar en la sangre con las demencias. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Proteger la salud cerebral comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Invertir en la prevención y el control de estos factores de riesgo ayudará no solo a reducir el impacto de las enfermedades neurológicas, sino también el de otras enfermedades que comparten las mismas raíces”, aseguró Renato Oliveira, coautor de la investigación.

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