“De los 17 miembros que hacen parte del llamado “Espacio Dialógico Para la Paz y Reconciliación Urbana” compuesto por las autodenominadas “Estructuras armadas del Valle de Aburrá” que se encuentra negociando con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno Petro, nueve fueron capturados durante nuestra administración”, dijo Gutiérrez.

Aseguró que, de ser necesario, acudirá a organismos internacionales para denunciar cualquier anomalía que se presente relacionada con esta denuncia, porque su objetivo es “que haya garantías electorales, no solo para mí, sino para todos los aspirantes”. No obstante, al ser consultado por las pruebas concretas que tiene para elevar esta denuncia sobre el supuesto interés del Gobierno para influenciar la campaña electoral en Medellín, el exalcalde no entregó detalles.