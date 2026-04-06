Federico Gutiérrez le pedirá al Congreso tumbar la ley de Paz Total tras suspensión de órdenes de captura de cabecillas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que radicará ante el Congreso de la República una solicitud para que se derogue la ley que permitió iniciar con el proceso de Paz Total del Gobierno Nacional y que había sido aprobada desde 2022.

El recurso aparece en medio de la controversia por la suspensión de órdenes de captura en contra de 23 cabecillas, avalada por la Fiscalía a finales de marzo pasado.

Lea aquí: “Primero el Tarimazo y luego esto”: alcalde y gobernador se pronuncian contra decisión de la Fiscalía de levantar órdenes de captura a cabecillas

Gutiérrez señaló que dicha derogación sería el único camino para ponerle freno a los beneficios en contra de esos cabecillas, dado que gracias a la ley de la Paz Total el Gobierno Nacional quedó con plena investidura para solicitar dichas suspensiones a la Fiscalía.

“Colombia está siendo gobernada por unos bandidos. El presidente Petro se le entregó a las estructuras criminales para ganar la presidencia”, aseveró el mandatario distrital.

“Lo más grave es que, después de casi de dos años de nombrar voceros de paz, van a tener la posibilidad de salir de la cárcel en algunos momentos supuestamente a realizar gestiones de paz, pero en plena época electoral”, agregó.

Espere ampliación.