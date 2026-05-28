Golpe al crimen en Medellín: condenaron a 17 miembros de un combo en Aranjuez

Un grupo de 17 integrantes de un combo del nororiente de Medellín fue enviado a la cárcel por un juez luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos.
La sentencia fue resaltada por la Fiscalía General de la Nación, que precisó que todos los implicados aceptaron sus actividades ilegales a través de un preacuerdo.
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El ente acusador añadió que los procesados aceptaron ser miembros de un grupo autodenominado Altos de la Virgen, que opera en el barrio Aranjuez y otras zonas del Valle de Aburrá.
Según las investigaciones, todos ellos estaban involucrados en la venta de drogas, repartiéndose entre sí tareas como el almacenamiento de los estupefacientes, el abastecimiento de las plazas de vicio, su administración y la comercialización misma de las sustancias.