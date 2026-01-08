x

¡Corra y revise! Apostador del barrio Belén se ganó el premio gordo de $15.000 millones de la Lotería de Boyacá

El sorteo se realizó el pasado sábado 3 de enero. Sin embargo, todavía no ha aparecido el nuevo millonario para reclamar el premio. Revise aquí el número y cómo cobrar su premio.

  • Imagen de referencia de vendedores de Lotería en Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero y Cortesía.
El Colombiano
hace 8 horas
Algún habitante de Medellín debe estar muy contento porque empezó el 2026 de la mejor manera luego de que los Reyes Magos y la suerte le dejaran la "bobadita" de $15.000 millones.

Y es que según detalló la Lotería de Boyacá, el pasado 3 de enero se realizó su sorteo número 4605 –también denominado Sorteo de Reyes Magos– en el que se ofrecía el premio por los $15.000 millones.

La sorpresa en el estudio donde se realizó el sorteo fue total cuando se verificó que el número ganador –el 4426 con la serie 095– había caído en la ciudad de Medellín, por lo que el nuevo millonario del país quedó entre estas montañas.

Lea también: Revise su billete: con estos números cayó el premio mayor de $16.000 millones de la Lotería de Medellín

EL COLOMBIANO contactó a la Lotería de Boyacá para corroborar la noticia. Según detallaron desde el Área de Servicio al Cliente, en efecto dicho premio mayor de la Lotería de Boyacá sí cayó el pasado sábado en la capital antioqueña.

De acuerdo a los detalles entregados, el boleto ganador fue vendido por el distribuidor Loticolombia, que distribuye los boletos a la red del Grupo Gana en la ciudad.

El boleto ganador fue vendido en la comuna de Belén, al occidente de Medellín. La cuestión es que, al parecer hasta ahora, el feliz ganador de semejante platal todavía no se ha contactado con la Lotería de Boyacá para poder hacer efectivo el premio.

Region ganadora

Según detallaron desde la Lotería de Boyacá, Antioquia ha sido una región ampliamente ganadora de los importantes premios que dicha lotería entrega como por ejemplo en años pasados otros antioqueños resultaron ganadores de sorteos como el Boyaloto, La Casa de Tus Sueños y otras tómbolas donde se han rifado vehículos de lujo.

Además: Fecoljuegos pide bloqueo de plataforma que ofrece apuestas sobre elecciones, ¿de cuál se trata?

Para la Lotería de Boyacá, Antioquia y Medellín representan cerca del 15% de las ventas de sus productos toda vez que –junto a la Lotería de Medellín– es una de las loterías cuyo premio mayor es de los más abultados del país.

Además, la Lotería de Boyacá dice que premia hasta 49 secos "grandes" de cientos de millones y aproximaciones, lo que puede resultar muy atractivo para los apostadores que cada sábado buscan salir de pobres con esta lotería.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el número ganador de la Lotería de Boyacá del 3 de enero de 2026?
El número favorecido con el premio mayor de $15.000 millones fue el 4426 con la serie 095. El sorteo correspondió al especial de Reyes Magos.
¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio cayó en el barrio Belén, al occidente de Medellín. El boleto ganador fue comercializado por el distribuidor Loticolombia mediante la red de servicios Gana.
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de lotería en Colombia?
De acuerdo con la ley vigente, los ganadores tienen hasta un año (365 días) a partir de la fecha del sorteo para presentar el billete original y reclamar su premio.
Utilidad para la vida