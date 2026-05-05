Hallan cuerpo sin vida en el río Medellín, a la altura del puente de la Madre Laura

Un cuerpo sin vida fue hallado en la tarde de este lunes 5 de mayo en el río Medellín, a la altura del puente de la Madre Laura, en jurisdicción del barrio Moravia, en la comuna de Aranjuez. Videos difundidos en redes sociales muestran a ciudadanos observando y grabando la escena desde el puente.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, el hallazgo se registró hacia la 1:34 p. m., luego de que ciudadanos alertaran sobre la presencia de un cuerpo en el lecho del afluente. La persona vestía una pantaloneta y se encontraba boca abajo al momento de ser vista.

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Según la información oficial, hasta ahora no ha sido posible establecer la identidad, el sexo ni las posibles causas de la muerte. Tampoco se ha confirmado si el cuerpo presenta signos de violencia.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijin) asumió la inspección técnica del cadáver, mientras avanzan las labores para su identificación y el esclarecimiento de los hechos.

Este caso se suma a otros reportes recientes de cuerpos encontrados en el río Medellín. El pasado domingo 3 de mayo también hallaron el cuerpo de Radhika Mariana Restrepo Restrepo de 22 años flotando en el río Medellín, a la altura de la estación Tricentenario del Metro.

También en enero de este año, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 30 a 40 años en el río, también a la altura de la estación Tricentenario del metro.

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