Hallan muerta a mujer gringa dentro de una vivienda de Envigado

Una mujer estadounidense de 79 años fue encontrada muerta en la mañana de este sábado en una vivienda de Envigado, luego de que sus vecinos alertaran a las autoridades por un sostenido olor a descomposición que se venía sintiendo desde la noche del viernes.
La muerte de Nancy Ryan Bean, de 79, se conoció a las 11:45 de la mañana, cuando personal del Cuerpo de Bomberos de Envigado acudieron a la atención de la situación reportada y al abrir la puerta de la vivienda se encontraron con los despojos mortales de esta extranjera.