Envían a la cárcel a mujer que seducía, dopaba y vaciaba las cuentas de extranjeros en Medellín

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Soligrey Gallego Caicedo, una mujer señalada de liderar una peligrosa modalidad de hurto en la capital antioqueña.
Su estrategia consistía en perfilar a ciudadanos extranjeros a través de plataformas virtuales de citas, coordinar encuentros en diversos inmuebles de la ciudad y, posteriormente, doblegar su voluntad mediante el uso de sustancias químicas para despojarlos de todo su dinero y objetos de valor.
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