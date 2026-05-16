Envían a la cárcel a mujer que seducía, dopaba y vaciaba las cuentas de extranjeros en Medellín

Su estrategia consistía en perfilar a ciudadanos extranjeros a través de plataformas virtuales de citas , coordinar encuentros en diversos inmuebles de la ciudad y, posteriormente, doblegar su voluntad mediante el uso de sustancias químicas para despojarlos de todo su dinero y objetos de valor.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Soligrey Gallego Caicedo, una mujer señalada de liderar una peligrosa modalidad de hurto en la capital antioqueña.

De acuerdo con la investigación liderada por las autoridades locales, Gallego Caicedo utilizaba su atractivo en las aplicaciones digitales para ganarse la confianza de turistas internacionales que visitaban Medellín.

Una vez consolidado el contacto, la mujer los convencía de reunirse de manera privada en alojamientos y apartamentos, principalmente ubicados en corredores turísticos exclusivos de la ciudad.

El caso que encendió las alarmas de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) involucra a un ciudadano de nacionalidad francesa, quien pactó un encuentro íntimo con la procesada en un hospedaje del sector de El Poblado.

Según el expediente, tras ingresar al lugar, la víctima recibió una bebida que contenía una sustancia tóxica.

Pocos minutos después, el ciudadano extranjero quedó completamente inconsciente y en un estado absoluto de indefensión, escenario que habría sido aprovechado por la mujer para ejecutar el millonario robo.

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Una vez que la víctima perdió el conocimiento, Soligrey Gallego Caicedo registró el inmueble para apoderarse de un botín de alto valor logístico y financiero.

Entre los elementos hurtados se reportaron teléfonos celulares de alta gama, una tableta electrónica, dinero en efectivo en denominaciones de dólares y euros; y tarjetas bancarias corporativas y personales.

El reporte judicial de la Fiscalía da cuenta que, en el curso de la investigación se conoció que, entre el 6 y el 7 de diciembre de 2025, los productos financieros del ciudadano francés fueron utilizados de forma fraudulenta para realizar cerca de 20 transacciones, transferencias y compras en diferentes establecimientos comerciales de Medellín.