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Buscan a ciudadano francés desaparecido en el corregimiento El Aro, de Ituango

Autoridades departamentales buscan a Hamel Leo Thierry Florina, un francés desaparecido en Ituango. También activaron de inmediato la ruta de búsqueda oficial.

  • La madre del joven desaparecido informó que perdió contacto con su hijo desde el 16 de abril de 2026. FOTO: Gobernación de Antioquia
    La madre del joven desaparecido informó que perdió contacto con su hijo desde el 16 de abril de 2026. FOTO: Gobernación de Antioquia
El Colombiano
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hace 45 minutos
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Las alertas de orden público se encendieron en Antioquia tras confirmarse la desaparición de Hamel Leo Thierry Florina, un joven de nacionalidad francesa que fue visto por última vez en el municipio de Ituango, una zona de constante monitoreo por su complejidad geográfica y la cercanía al proyecto Hidroituango.

De acuerdo con las autoridades departamentales, el último registro formal de su paradero se ubica en el corregimiento El Aro, un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado y de difícil acceso vial.

Aunque el cartel institucional fija la fecha oficial de desaparición el 14 de mayo de 2026, los detalles entregados por su familia revelan que el misterio alrededor de su paradero comenzó semanas atrás.

Conozca más: Así quedó el frente 18 de las disidencias tras la muerte de alias Ramiro en Ituango, Antioquia

La denuncia sobre la desaparición de Thierry Florina tomó fuerza gracias a los esfuerzos de su madre, la señora Paumier. Desde Francia, la mujer manifestó a las autoridades colombianas que perdió todo contacto con su hijo desde el pasado 16 de abril de 2026.

Según el testimonio de la madre, ambos sostenían una comunicación fluida y frecuente a través de mensajes de WhatsApp, hablando aproximadamente una vez por semana para reportar su estado y ruta de viaje.

Sin embargo, tras cumplirse un mes de absoluto silencio, la preocupación familiar escaló y obligó a interponer los recursos legales ante las entidades consulares y judiciales en Colombia.

La madre del joven desaparecido informó que perdió contacto con su hijo desde el 16 de abril de 2026. FOTO: Gobernación de Antioquia
La madre del joven desaparecido informó que perdió contacto con su hijo desde el 16 de abril de 2026. FOTO: Gobernación de Antioquia

Autoridades activan bloques de búsqueda en Ituango

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General de la Nación asumió de manera inmediata el caso para adelantar las investigaciones correspondientes en el terreno.

Paralelamente, desde la administración departamental se articuló un plan de contingencia urgente. A su vez, se confirmó la activación de la ruta de búsqueda urgente, desplegando un trabajo conjunto en el que participan de manera permanente la Fiscalía, la Alcaldía del municipio de Ituango y la Personería Municipal, con el fin de recolectar testimonios de transportadores, hoteleros y habitantes de El Aro que permitan dar con el paradero del ciudadano extranjero.

Las autoridades han solicitado el apoyo de la comunidad y de los sectores turísticos para identificar cualquier pista que ayude a localizar a Hamel Leo Thierry Florina.

Si usted tiene información verídica, fotografías recientes o detalles del paradero del ciudadano francés, puede comunicarse directamente de manera confidencial al correo institucional: busqueda_antioquia@antioquia.gov.co.

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