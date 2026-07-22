David Santiago Tamayo: el antioqueño que asumirá el reto de recuperar la UNGRD

La reconstrucción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tendrá un sello antioqueño. El ingeniero geólogo David Santiago Tamayo Roldán fue designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, como nuevo director de la entidad, una de las instituciones más golpeadas por los escándalos de corrupción de los últimos años y que ahora enfrentará el reto de recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la atención de emergencias y devolverle protagonismo a la prevención del riesgo en Colombia.
El anuncio fue realizado durante la jornada de empalme entre el Gobierno entrante y las autoridades de Antioquia, un encuentro que reunió al mandatario electo con el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alcaldes de distintas subregiones y varios de los ministros designados.
Allí, además de discutir proyectos estratégicos para el departamento, De la Espriella presentó a Tamayo como el funcionario encargado de liderar una nueva etapa para la UNGRD.