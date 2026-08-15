Sneyder Pinilla continuará como testigo clave en el caso UNGRD tras decisión de un juez de Bogotá

Sneyder Pinilla Álvarez seguirá colaborando con la justicia colombiana en las investigaciones por el entramado de corrupción que se habría desarrollado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Un juez de Bogotá aprobó la prórroga, por un año, de su principio de oportunidad.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 24 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación. Con la extensión del acuerdo, Pinilla continuará como testigo de cargo en procesos relacionados con el direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos públicos en la entidad.
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Según el acuerdo, el exsubdirector está comprometido a entregar información y declarar en 18 procesos penales que involucran a 23 personas. Entre los investigados aparecen exfuncionarios del Gobierno, excongresistas, empresarios y particulares vinculados al caso UNGRD.
En un comunicado, el abogado de Pinilla, Gustavo Moreno Rivera, aseguró que la decisión demuestra que la información entregada por su cliente ha sido contrastada y verificada por las autoridades. Según el defensor, su colaboración ha permitido avanzar en más de 25 investigaciones y ha contribuido a otros procesos de negociación con la justicia.