Lanzan herramientas con Inteligencia Artificial para prevenir la deserción escolar en Medellín

Actualmente, la inteligencia artificial es, sino la gran tecnología vanguardista que está llamada a liderar los procesos en el mundo, una de las herramientas más útiles en diferentes campos del conocimiento. Por ende, múltiples entidades están optando por implementar la IA a su favor, con el fin de hacer más productivos sus proyectos.

La Alcaldía de Medellín no se queda atrás y se suma a esta nueva ola tecnológica, que consiste en “diseñar soluciones innovadoras a los retos de la gestión pública”.

Le puede interesar: Abren en Medellín un laboratorio para aprender Inteligencia Artificial

Tanto servidores públicos como contratistas de nueve dependencias del distrito, con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) compartieron y trabajaron durante siete meses en pro de la aplicación de la inteligencia artificial en varios frentes. Fue así como se desarrollaron tres proyectos piloto.

El primero consta de un modelo que, con ayuda de datos históricos, predecirá patrones de deserción escolar. Una vez se disponga de dicha información, el propósito es elaborar estrategias preventivas más eficaces que eviten el abandono prematuro de los estudiantes.

Lea más: Esta es la planta, en Dosquebradas (Risaralda), donde se fabrican transformadores para abastecer la IA en el mundo

“DatIAmed” es el nombre del segundo proyecto piloto, que de acuerdo con la alcaldía, es un agente de IA institucional programado exclusivamente con fuentes oficiales de la Administración Distrital y creado para garantizar que la toma de decisiones sea con base en datos verificados.

“Desarrollamos una inteligencia artificial con los datos que produce el distrito, para que estos datos sean confiables, seguros, verificables, y podamos brindarle un mejor servicio a la ciudadanía con información oficial”, explicó Juliana Ríos, del Departamento Administrativo de Planeación.

También crearon una herramienta que tendrá como objetivo darle celeridad a los procesos internos que dan el “sí” a la adquisición de nuevos equipos tecnológicos requeridos por la Alcaldía de Medellín. Allí la inteligencia artificial tendrá como función reducir el tiempo de contratación, lo que se traduce en una mejor y más óptima respuesta a las diferentes necesidades.