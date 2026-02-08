Mujeres al mando: en Medellín hay más de 138.000 hogares con madres solteras

“Es muy duro porque me toca pagar todo sola: arriendo, servicios, comida, la ropa del niño. He sacado adelante a mi hijo sola”, expresó Danés Cecilia Tuberquia González, una mujer de 33 años que desde hace años cría sola a su hijo autista de 10 años sin el apoyo del padre y enfrentando una realidad que comparten miles de mujeres en el departamento, y en especial, en Medellín.
La historia de Danés no es aislada. Por el contrario, hace parte de una tendencia que va en aumento y que prende las alarmas sobre la carga de cuidados y las múltiples responsabilidades que recaen en las mujeres.
De acuerdo con el más reciente informe de Medellín y Antioquia Cómo Vamos, los hogares con menores a cargo de una mujer sin cónyuge crecieron cinco puntos porcentuales desde 2018 hasta 2024, una variación que evidencia cómo cada vez hay más mujeres que asumen solas las riendas del hogar; en total, hay 138.734 familias con esta característica.
Le puede interesar: Jefatura femenina en Medellín pasó del 45% al 71% en hogares con niños y niñas pequeños
El panorama es aún más crítico si se observa la condición socioeconómica de estos hogares. El estudio señala que el 66% de los hogares liderados por mujeres, madres cabeza de familia, se concentra en los estratos 1, 2 y 3 en los que las posibilidades de acceder a redes de apoyo, empleo estable y servicios de cuidado son más limitadas.
Para la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina Gómez, este fenómeno responde a múltiples causas estructurales.
“Una de las razones pueden ser las violencias intrafamiliares que sabemos que las mujeres ya están mucho más empoderadas y conscientes de que no pueden vivir en estos contextos y muchas terminan siendo jefas del hogar porque abandonan al agresor”, explicó Molina.
A esto se suman otras realidades, como el conflicto armado y el desplazamiento forzado, que han dejado a muchas mujeres viudas o solas con sus hijos, así como la migración, especialmente de venezolanas que llegan a Medellín buscando un mejor futuro para sus familias.