”La peor de la historia”: la dura crítica de Trump a la presentación de Bad Bunny

Lo que para muchos fue un despliegue de talento, para el expresidente Donald Trump fue motivo de polémica. Tras la presentación, Trump calificó el show como “absolutamente terrible, uno de los peores de la historia” y aseguró que “no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”. Criticó la incomprensión del público sobre las letras del reguetón y el estilo de baile del artista, calificándolo de “repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo en todo Estados Unidos y en todo el mundo”. Trump concluyó su declaración con un llamado a la NFL a “reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla del saque inicial” y remató con su lema: “¡Hagamos a América grande otra vez!”.