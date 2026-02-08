x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

”La peor de la historia”: la dura crítica de Trump a la presentación de Bad Bunny

El mandatario estadounidense no escatimó adjetivos para criticar la presentación del puertorriqueño.

  • Bad Bunny en su presentación del medio tiempo del Super Bowl. Foto: Getty
    Bad Bunny en su presentación del medio tiempo del Super Bowl. Foto: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Mientras fanáticos en Latinoamérica celebraban eufóricos la presentación del reguetonero Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, el presidente Donald Trump reaccionó con duras críticas al espectáculo. Según Trump, el show, que incluyó un grito de protesta del artista, constituyó “una afrenta contra la grandeza de Estados Unidos”.

”El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la HISTORIA. No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende una sola palabra de lo que este tipo está diciendo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo en todo Estados Unidos y en todo el mundo”, escribió Trump.

Lo que para muchos fue un despliegue de talento, para el expresidente Donald Trump fue motivo de polémica. Tras la presentación, Trump calificó el show como “absolutamente terrible, uno de los peores de la historia” y aseguró que “no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”. Criticó la incomprensión del público sobre las letras del reguetón y el estilo de baile del artista, calificándolo de “repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo en todo Estados Unidos y en todo el mundo”.

Trump concluyó su declaración con un llamado a la NFL a “reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla del saque inicial” y remató con su lema: “¡Hagamos a América grande otra vez!”.

Más allá de la controversia, la actuación de Bad Bunny representa un logro histórico para la música latina. El artista, que recientemente ganó el Grammy anglo a Álbum del Año por su disco DeBí TiRAR MáS FOToS, fue reconocido por ser el primer álbum en español en obtener este premio. Sus colegas lo celebraron como un triunfo colectivo: Ricky Martin, en una carta abierta publicada en el diario puertorriqueño El Nuevo Día, destacó: “Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico. Elegiste no traicionarte. Elegiste ser coherente con tu historia y con la gente que te escucha”.

Puede leer: Shakira, De La Ghetto, Katy Perry y JLo: los mensajes de apoyo a Bad Bunny antes de su show en el Super Bowl

Para los seguidores del artista, la presentación del Super Bowl no solo fue un show musical, sino también un acto de afirmación cultural y política, que elevó la visibilidad de la identidad puertorriqueña y reafirmó la relevancia global de la música latina. Lo que algunos critican, otros lo ven como un momento histórico que trasciende el entretenimiento y se convierte en un símbolo de orgullo y resistencia.

Lo cierto es que la presentación del artista latino es tendencia en redes sociales. Miles de usuarios lo comentan, aplauden y otros, como Trump, lo critican. En las casas de las abuelas decían: “Que hablen, bueno o malo, pero que hablen”.

Le puede interesar: ¿Por qué el triunfo de Bad Bunny en los Grammy 2026 es histórico?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida