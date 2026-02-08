Christian González brilló en el Super Bowl pese a derrota de Patriots ante Seattle

A pesar de la derrota de los New England Patriots (29-13) ante los Seattle Seahawks en la final del Super Bowl, la presentación del colombiano Christian González fue histórica.
Christian fue uno de los mejor calificados de su equipo en la temporada, y en la final se mantuvo fiel al nivel que mostró durante toda la campaña, en la que apenas permitió un 40.7% de pases completos en su dirección.
En el duelo logró cuatro tacleadas y tuvo la difícil tarea de marcar a receptores élite de Seattle como Jaxon Smith-Njigba, evitando jugadas de “big play” constantes por su banda.
Con tan solo 23 años, el atleta de padre caleño, no permitió anotaciones directas en su cobertura personal y demostró una madurez para jugar la gran final, dejando en alto el nombre de Colombia.