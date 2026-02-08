José Ignacio Arango se convirtió en 2025 en el periodista más amenazado de Colombia. Se trata del director del medio Noticias Cúcuta 75 y solo el año pasado recibió más de 10 intimidaciones.
Según advierte la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde 2024, Arango ha sido víctima de 32 agresiones a su integridad, que van desde seguimientos, acoso, pasando por obstrucción a su labor periodística e incluso desplazamiento forzado.
“He optado por alejarme y no frecuentar a mis seres cercanos para no ponerlos en riesgo. Antes de esta situación salía a la calle sin preocupaciones; ahora, llevo dos escoltas conmigo para protegerme o debo permanecer escondido debido a los ‘planes pistola’ que estos delincuentes organizan en mi contra”.
Su caso no es aislado. Solo el año pasado, en Colombia hubo 469 agresiones contra la prensa; de ellas, 192 fueron amenazas y 61 casos de estigmatización.
Tras estas cifras inquietantes, los signos de alerta se intensifican, especialmente en un año electoral marcado por la polarización política, un escenario que tiende a incrementar los riesgos para el ejercicio del periodismo en Colombia, sobre todo en zonas donde la labor periodística se ejerce sin el respaldo de grandes empresas de comunicación.