Hombre de 61 años acusado de abusar de tres menores en Medellín irá a la cárcel

Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 61 años, acusado de abusar de tres menores de edad en Medellín, fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Todo esto mientras avanza el proceso judicial, informó la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en la vivienda del procesado, ubicada en el barrio Robledo, donde presuntamente abusó de una sobrina, una familiar de su compañera sentimental y una vecina del sector. Las víctimas tenían entre 4 y 8 años al momento de los hechos, y uno de los casos se habría repetido en al menos cinco ocasiones.

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El caso es adelantado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos.

El hombre fue capturado el pasado 10 de abril por la Policía Nacional, según informó la Fiscalía.

Este caso se da en medio de alertas por el aumento de delitos sexuales en la ciudad. En noviembre de 2025, durante una sesión del Concejo de Medellín, la experta Laura Mejía Rico, de la Corporación Educativa Combos, indicó que esa organización atendió en promedio 9,5 casos mensuales durante el último año.