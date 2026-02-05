En video | Susto en Punto Cero, Medellín: hombre se trepó a la parte más alta del puente

Los conductores que pasaron por el puente de Punto Cero en la mañana de este jueves se sorprendieron al ver cómo en la parte alta, donde en el pasado estaba la pluma que marcaba el punto cero de la ciudad, estaba parado un hombre, quien luego se bajó con la misma facilidad con la que escaló.
Esta persona se subió y se paró sobre una de las esquinas, llegando incluso a alzar sus brazos como si hubiera coronado el pico de una montaña. Todo mientras los conductores miraban estupefactos y atemorizados por lo que le pudiera pasar.