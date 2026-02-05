x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

En video | Susto en Punto Cero, Medellín: hombre se trepó a la parte más alta del puente

Esta persona, en aparente condición de calle, se montó hasta el lugar donde estaba la antigua pluma del puente.

  • Este hombre, al parecer habitante de calle, se montó a la parte más alta de la estructura del puente y luego se bajó como si nada. Todo ante la mirada y el temor de los transeúntes. FOTOS: ESNEYDER GUTIÉRREZ Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
bookmark

Los conductores que pasaron por el puente de Punto Cero en la mañana de este jueves se sorprendieron al ver cómo en la parte alta, donde en el pasado estaba la pluma que marcaba el punto cero de la ciudad, estaba parado un hombre, quien luego se bajó con la misma facilidad con la que escaló.

Esta persona se subió y se paró sobre una de las esquinas, llegando incluso a alzar sus brazos como si hubiera coronado el pico de una montaña. Todo mientras los conductores miraban estupefactos y atemorizados por lo que le pudiera pasar.

Algunas personas grabaron para tener registro de los movimientos de este hombre, quien aparentaba estar tranquilo, como si se encontrara en cualquier punto de la parte baja de este paso vehicular. Otros tomaron su teléfono para llamar a la línea de emergencias 123.

En video | Susto en Punto Cero, Medellín: hombre se trepó a la parte más alta del puente

Entérese: Por fin la Alcaldía decidió desmontar y arreglar la plomada de Punto Cero

Pero antes de que cualquier autoridad se hiciera presente en el sitio, esta persona empezó a descender, como si ya lo hubiera hecho en varias oportunidades, por uno de los laterales de esta estructura, sujetándose cuidadosamente de la misma.

Finalmente, se bajó arrastrándose por el costado occidental. Hasta una parte lo hizo sentado sobre su cadera y después continuó su trayecto moviéndose de espaldas. Lo hizo mostrando su experiencia y habilidad en este tipo de actividades.

Al descender, lo recibió otra persona, quien lo estaría acompañando en esta actividad y quien lo miraba con sorpresa por lo que había hecho.

Las autoridades de la ciudad hicieron un llamado a evitar realizar este tipo de proezas, debido a que se pueden ver expuestos a cualquier caída que comprometa sus vidas y la de quienes transitan por el lugar.

