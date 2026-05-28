Otra baja por la crisis de la salud: Hospital Infantil Santa Ana anuncia cierre de hospitalización pediátrica

El hospital Infantil Santa Ana fue por muchos años referente en la atención a niños que padecen desnutrición aguda. Cada que había una noticia de un menor de edad venido a Medellín desde zonas lejanas no solo del departamento sino de otras zonas vecinas del país con este problema su nombre siempre surgía como el lugar donde se emprendía su recuperación.

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Por eso el anuncio que acaba de hacer su directora, Paula Andrea Trujillo, reviste gravedad, pues tiene que ver con la decisión de cerrar su servicio de hospitalización pediátrica a partir del próximo 12 de junio.

Así se lo hace saber a la Secretaría de Salud de Antioquia en una comunicación con fecha del pasado viernes, 22 de mayo, pero que solo se hizo pública en las últimas horas.

En esta comunicación, la funcionaria explica que la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud colombiano ha impactado la sostenibilidad financiera y operativa de esa institución “haciendo inviable la permanencia del servicio de hospitalización continua bajo las condiciones actuales”.

También apunta que antes de asumir esa determinación, en los últimos meses han realizado gestiones y han buscado alternativas para darle continuidad a ese servicio.

“Asimismo, se tocaron múltiples puertas y se realizaron esfuerzos conjuntos con aliados, fundaciones y actores del sistema, siempre con el propósito de continuar cumpliendo nuestro compromiso social con la niñez antioqueña”, dice.

Sin embargo, deja claro que esas gestiones no han dado luces acerca de cómo continuar con ese servicio.

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Y finaliza reiterando su compromiso con la salud infantil, lo mismo que los agradecimientos a quienes durante todo el tiempo les brindaron su confianza y respaldo.

El hospital Infantil Santa Ana lo fundó en 1943 Ana Josefa Misas de Echavarría, con el fin de brindarles atención médica y odontológica a niños de escasos recursos y atención prenatal a las madres de El Poblado pero luego extendió su acción a otras partes del departamento y de Colombia.

Su sede queda en el barrio Manila, de El Poblado. Entre los logros obtenidos en sus años de funcionamiento están el haber sido pionera en la importación de leches en polvo al país y camisas especiales de pediatría. También, a partir de su experiencia fue que la Gobernación de Antioquia, en los tiempos de Guillermo Gaviria Correa creó el programa de seguridad alimentaria Maná.

Desde octubre del año pasado la Sociedad Colombiana de Pedriatría había lanzado una alerta por los vientos de cierre que ya se veían venir en el Hospital Santa Ana, a la vez que recordaba que en años previos se cerraron otros servicios pediátricos como el de maternidad del Hospital San Vicente Fundación, la unidad neonatal de la Clínica El Rosario sede Villahermosa, la unidad neonatal de Las Américas, así como las del hospital de Caldas, la de la Clínica Sagrado Corazón y la de Las Vegas, entre otras.

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