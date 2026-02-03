Hurto en Medellín: video del asalto en Pedregal activa la búsqueda del ladrón

Un nuevo caso de hurto en Medellín quedó registrado en vídeo en el barrio Pedregal, al noroccidente de la ciudad. En las imágenes se observa a dos individuos, que aparentan portar armas, despojar de sus pertenencias a una mujer y huir en motocicleta. El hecho, reportado por medios locales en los últimos días de enero de 2026, movilizó a las autoridades para ubicar a los presuntos implicados.

El vídeo que activó la búsqueda

Según la crónica local, el robo ocurrió en cuestión de segundos y dejó a la víctima en estado de shock. Tras la difusión del vídeo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá revisa cámaras de seguridad y recorridos de la motocicleta para avanzar en la identificación de la dupla. Las líneas 123 (emergencias) y 165 (antiextorsión) se recordaron como canales para denunciar.

Contexto: cifras recientes del hurto en Medellín

En paralelo al caso, el Distrito sostiene que los hurtos vienen a la baja. El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, ha explicado que, tras priorizar la seguridad y articularse con Fiscalía y Policía, “hemos reducido todos esos indicadores de alto impacto”, con caídas notables en hurto a personas, atraco y robos de vehículos frente a 2024 y en lo corrido de 2025.

Telemedellín también recogió ese balance: la administración reportó descensos significativos en hurtos en 2025 y describió la estrategia operativa —entre ellas la Central Estratégica contra el Atraco— como soporte de los resultados. Estas cifras sirven de contexto, pero no excluyen la persistencia de casos de alto impacto como el ocurrido en Pedregal.

Dónde está Pedregal y por qué importa

Pedregal integra la comuna 6 (Doce de Octubre), en el noroccidente de Medellín, una zona con barrios históricos como Santander, Picacho y Kennedy. El barrio fue urbanizado desde la década de 1960 y hoy conecta con corredores que facilitan la movilidad hacia otras comunas; esta localización explica que hechos de hurto allí generen alarma vecinal y requieran respuestas rápidas de prevención y control.

Qué dicen y qué hacen las autoridades

Tras casos recientes de hurto registrados en vídeo, la Secretaría de Seguridad insiste en la denuncia oportuna y en el uso de cámaras y lectura de placas (LPR) para ubicar a sospechosos en tiempo real, una táctica aplicada en operativos similares en la ciudad. La coordinación con la Policía ha permitido capturas y recuperación de elementos en otros episodios, aunque cada investigación sigue su propio curso judicial.

En el caso de Pedregal, al cierre de esta edición (3 de febrero de 2026) no había un boletín oficial con identidades ni judicialización de los responsables del vídeo. Desde este medio consultamos a las autoridades locales y actualizaremos cuando haya confirmación institucional. El llamado sigue siendo a reportar de inmediato al 123, aportar pruebas (imágenes y descripciones) y no exponerse en persecuciones ciudadanas.

En síntesis: el hurto en Medellín continúa siendo una preocupación ciudadana pese a los descensos estadísticos reportados por la administración. El asalto en Pedregal muestra la relevancia de la denuncia, el análisis de vídeo y la coordinación institucional para identificar a los implicados y llevarlos ante la justicia.