En video | Este fue el presunto fletero que murió arrollado por el conductor de un carro en Cristo Rey, Medellín

Las autoridades identificaron como Santiago Leal Cardona, de 28 años, al conductor de la motocicleta que fue arrollado por un carro en el barrio Cristo Rey, de Medellín, en medio del hurto de unas cadenas de oro afuera de una reconocida panadería de este sector del suroccidente de la ciudad. En este hecho, resultó lesionado el pasajero de la motocicleta, quien se recupera en un centro asistencial mientras está bajo custodia policial. El conductor del carro también fue detenido.
Los hechos se registraron a las 4:29 de la tarde de este viernes en la calle 16 con la carrera 52, en este barrio de la comuna 15 (Guayabal), cuando un hombre y su grupo familiar llegaron a la panadería a comprar algunos de los productos. Cuando se montaron de nuevo al vehículo, dos hombres en una motocicleta los intimidaron con un arma traumática y les quitaron tres cadenas de oro, avaluadas en nueve millones de pesos.