Manrique, el corazón musical de Medellín, estrena guía oficial de turismo

En Medellín se habla mucho de turismo, y cómo no, si es un fenómeno que no para de crecer. El año pasado la ciudad rompió récord de visitantes al alcanzar 1,2 millones de turistas extranjeros, un cifra que representa un crecimiento del 11,7% respecto al 2024.

Eso no es todo, en los próximos dos años se construirán más de 100.000 metros cuadrados de hoteles y rentas cortas. En términos de turismo queda mucho por decir, pero también por conocer, por eso desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento se están creando guías turísticas para recorrer la ciudad en toda su extensión y de paso, aliviar la presión sobre las zonas más saturadas.

Le puede interesar: La 45 de Manrique: tango, gastronomía y otros parches turísticos en el corazón de Medellín

“Presentamos la cuarta guía turística de la ciudad. Ya lanzamos Vive El Poblado, Vive Laureles y Vive el Centro. Ahora tenemos las cinco rutas turísticas que podrán visitar en Vive Manrique. Después de todo un año, articulado entre la Secretaría y los principales actores del ecosistema de Manrique, podemos tener un producto turístico, cultural y de base comunitario que les encantará a los ciudadanos y a los turistas. La información se podrá consultar en Medellín.travel”, dijo la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

Medellín.travel es la guía oficial de viajes de Medellín, una herramienta de promoción turística de propiedad del Distrito, allí hay consignada información de todo tipo para quienes vienen a conocer la ciudad, eventos destacados, datos generales sobre el clima, moneda, conectividad y documentos necesarios para venir, mapas, formas de movilidad, un diccionario paisa y por supuesto, las guías turísticas, que son una forma de desarrollar el turismo en doble vía, tanto para los visitantes, como para los locales.

Entre los lineamientos de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento está promover la cultura turística de la ciudad mediante programas y proyectos dirigidos a toda la comunidad para generar conciencia turística en los territorios. Es decir, entendiendo que el turismo es un eje tanto de identidad como de sostenibilidad. Es una herramienta de transformación social, económica y cultural.

La guía Vive Manrique, por ejemplo, fue una iniciativa que la comunidad priorizó con recursos de Presupuesto Participativo. Es una guía con visión comunitaria y sostenible, que desarrolla estrategias para posicionar el corredor de la carrera 45 como escenario vivo de creación, memoria y encuentro ciudadano.

Este trabajo permitió caracterizar a 100 actores de la comuna 3, consolidando una base actualizada para identificar su oferta, capacidades y oportunidades de articulación. Además, fueron georreferenciados y organizados en un directorio con información clave, facilitando la visibilidad para visitantes, aliados y operadores turísticos.

Lea también: ¿Por qué hay imágenes de la Virgen en las estaciones del metro? Esta es la historia de una fe que blindó contra la violencia

Con ese diagnóstico se elaboró un estudio de competitividad y una hoja de ruta para el posicionamiento turístico, respaldados por tres grupos con actores sectoriales e institucionales.

Lo que siguió fue un trabajo de fortalecimiento de capacidades en el que se desarrollaron ocho módulos formativos con 94 participantes de 59 empresas y actores locales; además, 33 personas fueron certificadas, lo que favorece una oferta más profesional y competitiva.

“Manrique, uno de los principales barrios de la zona nororiental de Medellín, es por naturaleza un barrio musical. En cada esquina de sus calles empinadas, sentirás la seductora melodía del bandoneón o el envolvente tambor de la salsa. La avenida 45 es la arteria que atraviesa de norte a sur la parte baja de la Comuna 3, el eje principal del comercio, la fiesta y el movimiento de la zona”, dice la guía Vive Manrique.

Para conocer las guías, entre aquí.