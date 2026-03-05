Las fintech colombianas Addi y Simetrik, entre las 12 latinas con potencial de convertirse en unicornios

En medio de un ecosistema tecnológico que empieza a mostrar señales de recuperación, dos startups colombianas aparecen entre las compañías con mayor potencial para convertirse en los próximos unicornios de América Latina, es decir, empresas con una valoración superior a US$1.000 millones.
Se trata de Addi y Simetrik, incluidas en el listado elaborado por la firma brasileña Distrito en su informe Unicorn Race 2026.
El reporte identifica 50 startups en la región con posibilidades de alcanzar esa valoración, pero destaca a 12 compañías que sobresalen por su crecimiento acelerado, solidez financiera y capacidad para transformar sus mercados. En ese grupo, Colombia aparece con dos firmas del sector fintech, una de las industrias que concentra mayor inversión en el ecosistema de innovación latinoamericano.
