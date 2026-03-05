x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Las fintech colombianas Addi y Simetrik, entre las 12 latinas con potencial de convertirse en unicornios

Un informe de Distrito identificó 12 startups con mayor potencial de convertirse en unicornios en la región. En la lista aparecen las colombianas Addi y Simetrik, que han levantado US$788,3 millones y US$118,8 millones respectivamente en capital de riesgo.

  • Addi y Simetrik figuran entre las startups latinoamericanas con mayor potencial de superar una valoración de US$1.000 millones. FOTO: CORTESÍA
    Addi y Simetrik figuran entre las startups latinoamericanas con mayor potencial de superar una valoración de US$1.000 millones. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

En medio de un ecosistema tecnológico que empieza a mostrar señales de recuperación, dos startups colombianas aparecen entre las compañías con mayor potencial para convertirse en los próximos unicornios de América Latina, es decir, empresas con una valoración superior a US$1.000 millones.

Se trata de Addi y Simetrik, incluidas en el listado elaborado por la firma brasileña Distrito en su informe Unicorn Race 2026.

El reporte identifica 50 startups en la región con posibilidades de alcanzar esa valoración, pero destaca a 12 compañías que sobresalen por su crecimiento acelerado, solidez financiera y capacidad para transformar sus mercados. En ese grupo, Colombia aparece con dos firmas del sector fintech, una de las industrias que concentra mayor inversión en el ecosistema de innovación latinoamericano.

Le puede interesar: Rappi encabeza el top 10 de los unicornios más valiosos de Latinoamérica al cierre de 2025

Addi y Simetrik, apuestas colombianas

La fintech Addi, conocida por su modelo de “compre ahora, pague después”, lidera la lista en términos de capital levantado entre las startups destacadas. Según el informe, la compañía ha captado US$788,3 millones en diferentes rondas de inversión, incluyendo una Serie D, lo que la posiciona como una de las empresas tecnológicas más financiadas de la región.

Por su parte, Simetrik, enfocada en infraestructura fintech y conciliación financiera para empresas, también figura entre las candidatas a unicornio. La startup ha recaudado US$118,8 millones en capital y se especializa en automatizar procesos complejos de control y verificación de transacciones dentro del sistema financiero.

Ambas compañías reflejan la fortaleza que ha adquirido el sector fintech en América Latina, donde la digitalización de los servicios financieros continúa abriendo oportunidades para nuevas plataformas tecnológicas.

Lea más: Qué orgullo: Medellín gana el Premio al Ecosistema de Startups de Mayor Crecimiento en Colombia

Fintech domina la carrera

El estudio de Distrito muestra que la mayoría de los potenciales unicornios de la región pertenecen precisamente al sector financiero digital. Además de las empresas colombianas, el listado incluye a la mexicana Klar, una banca digital que ha captado US$457,5 millones, y a varias firmas brasileñas como Asaas, Celcoin y Nomad, que operan en pagos, infraestructura financiera y servicios internacionales.

También aparecen startups de otros sectores como software empresarial, movilidad, tecnología industrial o marketplaces. Entre ellas figuran Omie, enfocada en software de gestión para pymes; Tractian, especializada en monitoreo predictivo para manufactura; y Mottu, dedicada al alquiler de motocicletas para servicios de reparto.

La lista la completan empresas como Flash, una plataforma de beneficios corporativos; Cayena, marketplace B2B para el sector de alimentos; y Enter, una startup legaltech que utiliza inteligencia artificial para automatizar procesos jurídicos en grandes compañías.

Conozca también: Startup paisa Solenium levanta US$30 millones del banco holandés FMO para construir 40 minigranjas solares en Colombia

Este es el top-12

1. Addi (serie D): US$788,3 millones.

2. Klar (serie C): US$457,5 millones.

3. Omie (serie D): US$292,2 millones.

4. Asaas (serie C): US$186,9 millones.

5. Tractian (serie C): US$183,7 millones.

6. Celcoin (serie C): US$156,1 millones.

7. Flash (serie C): US$130 millones.

8. Simetrik (serie B): US$118,8 millones.

9. Nomad (serie B): US$117,5 millones.

10. Mottu (serie C): US$112 millones.

11. Cayena (serie B): US$89,5 millones.

12. Enter (serie A): US$40,5 millones.

La inteligencia artificial gana terreno

El informe también señala que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta cada vez más central dentro de las startups de alto crecimiento en la región. Aunque solo tres de las empresas del listado se describen como IA-first, muchas están integrando esta tecnología en el núcleo de sus operaciones.

Los usos van desde automatización de procesos y optimización operativa, hasta prevención de riesgos, personalización de servicios y monitoreo predictivo. Para Distrito, la diferencia ya no está simplemente en “tener IA”, sino en integrarla de forma profunda para generar ventajas competitivas reales.

Pese a las señales de recuperación del ecosistema de innovación en América Latina, el reporte advierte que el mercado se ha vuelto más exigente. Los inversionistas están priorizando empresas con modelos de negocio sólidos, eficiencia operativa y resultados medibles.

Según Distrito, de cara a 2026 el foco del capital ya no estará solo en la narrativa de crecimiento, sino en la capacidad de las startups para ejecutar procesos completos, gestionar datos y demostrar impacto operativo.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida