Inadmiten a 10 gringos que pretendían meterse por Medellín para grabar películas porno en Colombia

Con la idea de hacer grabaciones pornográficas mediante la modalidad de reality show, un grupo de 21 estadounidenses pretendía entrar a Colombia al costo que fuera. Al fallar en un primer intento de hacerlo por el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, 10 de ellos quisieron burlar la restricción, tratando de entrar por el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, pero allí también les prohibieron la entrada.
Así lo informó Migración Colombia, señalando que estos extranjeros, quienes viajaban desde Estados Unidos, buscaban hacer varios recorridos por ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena para hacer sus producciones de cine para adultos, aunque sin contar con los permisos para hacerlo en el país.