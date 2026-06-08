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Capturaron en hotel de El Poblado a holandés buscado por narcotráfico y lavado de dinero en Europa

El extranjero era requerido mediante circular roja de Interpol por las autoridades de Países Bajos. La detención se produjo en Medellín tras un operativo conjunto entre Migración Colombia y organismos internacionales de seguridad.

  • Un ciudadano holandés que ingresó a Colombia el pasado 3 de junio fue capturado en Medellín tras requerimientos de autoridades europeas por narcotráfico y lavado de dinero. FOTO:Migración Colombia
    Un ciudadano holandés que ingresó a Colombia el pasado 3 de junio fue capturado en Medellín tras requerimientos de autoridades europeas por narcotráfico y lavado de dinero. FOTO:Migración Colombia
El Colombiano
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hace 47 minutos
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Autoridades capturaron en Medellín a un ciudadano neerlandés señalado de integrar una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. El hombre, solicitado por la justicia de Países Bajos mediante circular roja de Interpol, fue localizado en un hotel del sector de El Poblado gracias a un operativo coordinado entre Migración Colombia y la Policía Internacional.

La detención se produjo luego de que los sistemas de cooperación internacional alertaran sobre la existencia de una orden judicial vigente en su contra. Una vez confirmada su identidad y la validez del requerimiento, funcionarios migratorios ejecutaron el procedimiento y lo dejaron a disposición de la Policía Nacional para avanzar en los trámites correspondientes a la solicitud internacional.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades europeas, el capturado tendría un papel relevante dentro de una red criminal con operaciones en varios países del continente. Las investigaciones lo señalan como presunto financiador y coordinador de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, con alcance principalmente en Países Bajos y Finlandia.

“Este resultado evidencia el trabajo eficiente del Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia–Chocó, que ha permitido este año la detección de ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellas mexicana, argentina y guyanesa, requeridos por autoridades internacionales. El mismo equipo que logró identificar y expulsar del país a integrantes de la secta Lev Tahor”, informó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

La trazabilidad migratoria estableció que el ciudadano holandés había ingresado a Colombia el pasado 3 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. En ese momento no registraba ningún requerimiento en las bases de datos internacionales. Sin embargo, dos días después fue emitida y cargada la circular roja que activó los protocolos de búsqueda y permitió su posterior ubicación en Medellín.

El caso ocurre en momentos en que las autoridades locales han intensificado los controles migratorios y de seguridad frente a extranjeros involucrados en actividades ilícitas o comportamientos que afectan la convivencia ciudadana.

Aunque durante años las actuaciones contra foráneos estuvieron asociadas principalmente al narcotráfico, en los últimos tiempos la explotación sexual, especialmente aquella relacionada con menores de edad, se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la Alcaldía de Medellín y los organismos de control.

Lea más: Tres nuevos casos elevan a 80 los extranjeros inadmitidos este año por presunto turismo sexual en Medellín

Solo en lo corrido de 2026, las autoridades han inadmitido a 80 extranjeros en el aeropuerto José María Córdova, una cifra que evidencia el endurecimiento de los filtros migratorios. El número supera ampliamente los registros de años anteriores y ya duplica los casos acumulados entre 2021 y 2023.

En los últimos meses también han sido expulsados ciudadanos de Estados Unidos, Alemania y Rusia por distintas conductas, entre ellas la promoción de presuntas redes de explotación sexual, alteraciones al orden público, desacato reiterado a las normas de convivencia y el intento de reingresar al país pese a tener prohibiciones vigentes.

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