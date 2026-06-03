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Así sorprendieron a tres turistas norteamericanos señalados de llegar a Medellín con fines sexuales

En lo que va de este año, ya son 80 extranjeros inadmitidos por las mismas razones.

  • Los tres turistas fueron interrogados e inspeccionados tras llegar al aeropuerto José María Córdova. FOTO: Cortesía Migración Colombia
    Los tres turistas fueron interrogados e inspeccionados tras llegar al aeropuerto José María Córdova. FOTO: Cortesía Migración Colombia
El Colombiano
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hace 2 horas
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En un operativo de control, las autoridades migratorias inadmitieron a tres ciudadanos estadounidenses que habían llegado a Medellín presuntamente con fines sexuales.

La expulsión fue confirmada por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien precisó que los tres implicados aterrizaron en el aeropuerto internacional de Rionegro y allí fueron requeridos por las autoridades luego de que se encendieran las alarmas.

Lea también: Alerta en Medellín por “passport bros”: ¿qué es y por qué disparó la expulsión de extranjeros?

“Recientemente se logró una nueva inadmisión grupal a tres ciudadanos americanos que venían e ingresaban por el aeropuerto José María Córdova y se les pudo demostrar, gracias a las entrevistas y algunas alertas, que venían con fines sexuales a esta ciudad. No nos interesa quien venga a visitar a Medellín simplemente con fines sexuales o con fines de consumo de drogas o delictivos”, señaló el funcionario.

Pese a que todavía no se conocen mayores detalles de los implicados, el secretario señaló que en los sistemas de información de las autoridades migratorias se generó una alerta que involucraba a los tres foráneos.

Tras aterrizar en Rionegro, los agentes migratorios los detuvieron y los condujeron a un sitio para ser interrogados e inspeccionados.

Luego de que en esas diligencias las autoridades corroboraran el riesgo de que, al parecer, venían a Medellín con el fin de explotar sexualmente a mujeres, decidieron devolverlos a su país.

Villa Mejía apuntó que las autoridades en Medellín están desplegadas al máximo de su capacidad para capturar a todos los foráneos que lleguen con fines sexuales a la ciudad, para que sean expulsados y, en caso de cometer delitos, procesados por la justicia colombiana o en su país.

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“Si logramos identificarlos oportunamente, como ya lo venimos haciendo, ni siquiera les abrimos las puertas de esta ciudad y, como lo ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, le decimos ‘Bye, go home’”, apuntó el funcionario.

Con estos tres nuevos inadmitidos, ya son 80 los extranjeros que son expulsados de Medellín por la misma razón en lo que va de este 2026.

La cifra muestra un crecimiento sostenido en esas inadmisiones, ya que en 2024, año en el que comenzaron esos operativos, fueron rechazados 40 foráneos. Luego, en 2025, fueron devueltos 71, y en los cinco meses que van de 2026 ya son 80 casos.

Gran parte del éxito de esa estrategia se debe al sistema Angel Watch, que ha integrado la información de las autoridades estadounidenses con las colombianas para generar alertas en tiempo real. Recientemente, otros países como Francia y en general de Europa, también se han sumado a ese sistema.

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