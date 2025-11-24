Voraz incendio dejó dos heridos y dos casas con daños en el barrio Manrique, Medellín

Unidades de bomberos atendieron un incendio estructural de gran magnitud que se registró en el barrio Manrique Santa Inés, en zona nororiental de Medellín, donde las llamas consumieron inicialmente dos viviendas y obligaron a una amplia movilización de los organismos de emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se reportaron en la carrera 39 con calle 82, donde se requirió de 3 tripulaciones equipadas con 13 bomberos, para atender la conflagración, pues las llamas alcanzaron varios metros de altura y se extendieron rápidamente por las viviendas del sector.

Hasta el momento se reportaron dos heridos y dos perros y un gato afectados por el humo. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagred) indicó que han logrado controlar las llamadas, impidiendo que estas dañen más viviendas.

Este no es el primer incendio que se atiende este mes, pues hace 20 días, una grave conflagración se reportó en el barrio Olaya Herrera, en el noroccidente de Medellín, la cual destruyó por completo cuatro viviendas y dejó a una persona muerta y una más lesionada de consideración.

En el hecho falleció un hombre, identificado como Oswaldo Hernández, de 65 años, quien era pensionado de Emvarias. Las autoridades han hecho un llamado a la precaución, pues con la llegada de diciembre los incendios tienden a aumentar, en especial por cortocircuitos y velas encendidas.