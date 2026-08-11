Jorge Eliécer Laverde toma ventaja en carrera por la Contraloría con respaldo de 5 partidos

Cinco partidos políticos —Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U— anunciaron formalmente su respaldo a la candidatura de Jorge Eliécer Laverde Vargas, secretario de la Comisión Sexta del Senado, para que llegue a la cabeza de la Contraloría. La decisión fue comunicada a través de una carta en la que las colectividades aseguraron que, después de revisar las hojas de vida, trayectorias y perfiles de los aspirantes, concluyeron que Laverde reúne las condiciones para asumir el cargo. “Esta decisión responde a que el doctor Laverde Vargas reúne las condiciones profesionales, técnicas y humanas necesarias para asumir con responsabilidad la dirección del máximo órgano de control fiscal del país”, señala la misiva.

En contexto: Así serán los primeros “rounds” del presidente De la Espriella en el Congreso Los partidos también destacaron su trayectoria, experiencia y conocimiento de los asuntos públicos, así como su “liderazgo y visión institucional”, características que, según argumentaron, permitirían ejercer el cargo con “independencia, transparencia y rigor”. El anuncio representa un cambio en el panorama de una elección que hasta hace pocos días parecía tener como uno de sus principales nombres a Andrés Castro, personero de Bogotá y candidato que ha sido considerado cercano al procurador general, Gregorio Eljach.

De hecho, este diario conoció que el martes de la semana pasada se habría producido una conversación entre el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y Castro, en la que se habría concretado un eventual respaldo del Gobierno a su candidatura. Sin embargo, ese apoyo habría perdido fuerza después de la posesión presidencial. Según fuentes consultadas, en los últimos días Laverde habría tomado ventaja gracias al respaldo y al lobby de personas que se acercaron a la bancada del presidente, para buscar guiño a su favor para la elección. A esto se suma el respaldo que, de acuerdo con lo conocido por este diario, tiene de los partidos tradicionales, especialmente en el Partido Liberal. El candidato también había logrado acercamientos con el Pacto Histórico, que también votaría por él pese a ser de oposición.

Las controversias que rodean a Laverde

El nombre de Laverde no está exento de cuestionamientos. Sobre él pesa una denuncia de acoso hecha pública por la exsenadora María José Pizarro, señalamiento que el propio Laverde ha rechazado públicamente. A esto se suman investigaciones periodísticas que lo vinculan con el excongresista liberal Mario Castaño, condenado por el escándalo de “Las Marionetas”. Estas controversias, según fuentes consultadas por este diario, le habrían restado fuerza a Laverde en semanas recientes, aunque no parecen haber frenado su repunte de última hora. Con el respaldo formal de cinco partidos, Laverde llega así a la recta final de una elección que el Congreso en pleno tiene prevista para este miércoles 12 de agosto. Los diez candidatos que alcanzaron la fase definitiva ya fueron escuchados por Senado y Cámara. La definición estará en manos del Congreso en pleno, que deberá escoger al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez al frente del máximo organismo de control fiscal del país. Siga leyendo: “Nos dejaste tus ideas y valentía”: así recordaron a Miguel Uribe Turbay en el primer aniversario de su muerte

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