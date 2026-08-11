Jorge Eliécer Laverde toma ventaja en carrera por la Contraloría con respaldo de 5 partidos

Cinco partidos políticos —Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U— anunciaron formalmente su respaldo a la candidatura de Jorge Eliécer Laverde Vargas, secretario de la Comisión Sexta del Senado, para que llegue a la cabeza de la Contraloría.
La decisión fue comunicada a través de una carta en la que las colectividades aseguraron que, después de revisar las hojas de vida, trayectorias y perfiles de los aspirantes, concluyeron que Laverde reúne las condiciones para asumir el cargo.
“Esta decisión responde a que el doctor Laverde Vargas reúne las condiciones profesionales, técnicas y humanas necesarias para asumir con responsabilidad la dirección del máximo órgano de control fiscal del país”, señala la misiva.