Video | Occidente en llamas: Grave incendio en Santa Fe de Antioquia sigue activo y reportan otro en San Cristóbal

Las autoridades mantienen la atención sobre dos incendios de cobertura vegetal registrados en Antioquia. El primero permanece activo desde la noche del lunes 10 de agosto en el corregimiento de Cativo, en Santa Fe de Antioquia, donde bomberos y organismos de socorro trabajan para contener las llamas. El segundo fue reportado en la parte alta de Boquerón, en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín.

En Santa Fe de Antioquia, la conflagración habría comenzado como una quema controlada que se salió de control y terminó afectando la cobertura vegetal del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país, del Occidente antioqueño.

Uno de los focos permanece en una zona de difícil acceso del cañón de Cativo, lo que ha complicado las labores de los cuerpos de bomberos.

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La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que durante la emergencia fueron activados los cuerpos de bomberos de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Cañasgordas.

Las autoridades evalúan además la posibilidad de solicitar apoyo aéreo de la Gobernación para llegar a las zonas donde el terreno impide el ingreso seguro de los organismos de socorro y de maquinaria pesada.

“Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso”, señaló Paredes.

Las condiciones del terreno, caracterizado por fuertes pendientes, además de los vientos, han dificultado el control de las llamas. La prioridad de los organismos de emergencia es evitar que el fuego avance hacia las viviendas ubicadas en la zona rural.