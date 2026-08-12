Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Incendios afectan zonas montañosas del oriente y occidente de Medellín y de Itagüí

A esta hora bomberos de Medellín luchan contra las llamas en el cerro Pan de azúcar. No se reportan víctimas, pero organismos de atención de emergencias están en alerta máxima ante la oleada de calor en toda la región.

  • El incendio en Itagüí afectó, aproximadamente, 1,5 hectáreas. Las condiciones del terreno y los fuertes vientos dificultaron las labores. Foto: Cortesía.
    El incendio en Itagüí afectó, aproximadamente, 1,5 hectáreas. Las condiciones del terreno y los fuertes vientos dificultaron las labores. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El intenso sol de los últimos días no da tregua en Medellín y su área metropolitana con temperaturas que han alcanzado los 30 grados. Este intenso calor, un cielo carente de nubes y, en algunos casos, el mal comportamiento ciudadano han generado constantes incendios forestales, como los de este miércoles en el oriente y el occidente.

Entrada la tarde, la Alcaldía de Itagüí, al sur del valle de aburrá, reportó una emergencia en la vereda El Ajizal, sector La Guaca.

El incendio de cobertura vegetal fue atendido por los bomberos de esas localidad, con cuatro tripulaciones, así como, apoyo de la Cruz Roja y Gestión del Riesgo.

“El fuego afectó aproximadamente 1,5 hectáreas y las condiciones del terreno y los fuertes vientos dificultaron las labores. Actualmente, se adelantan labores de refrigeración de puntos calientes y guarda de ceniza. No hay personas lesionadas ni riesgo para las viviendas”, indicó la Administración Municipal.

También, en Medellín, finalizada la tarde de este miércoles, las autoridades informaron de un incendio en el Cerro Pan de Azúcar, parte alta de la comuna 8 (Villa Hermosa).

El alcalde, Federico Gutiérrez, afirmó que en las labores de verificación de los bomberos no se reportan víctimas ni viviendas cercanas afectadas.

Las labores de verificación de estos incendios, para garantizar que no vuelvan a activarse, siguen con el despliegue de personal y apoyo de equipos electrónicos. El llamado es nuevamente a la comunidad para que no arrojen elementos que puedan generar el fuego.

Para prevenir los incendios forestales existe una serie de recomendaciones, como evitar arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos. No tirar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible. No encender fogatas, y si encuentra restos de ellas, debe extinguirlas con agua y tierra.

Lea más: ¿Cómo prevenir un incendio forestal y qué hacer si se encuentra con uno?

Si se encuentra con rescoldos, apáguelos hasta que dejen de humear y, ojalá, que en estos terrenos forestales, pastizales y zonas rurales se evite el uso de maquinaria y el tránsito de vehículos que emitan chispas.

Si las personas viven cerca de zonas de riesgo de incendio, se debe ser muy precavido. No se recomienda poner árboles que ardan con facilidad como arizónicas y cipreses; no construir barbacoas y ni usarlas en los días de viento y de mayor riesgo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué factores climáticos y humanos han desatado los recientes incendios forestales en Medellín y el Valle de Aburrá?
El intenso calor con temperaturas de hasta 30 °C, cielos despejados, fuertes vientos y el mal comportamiento ciudadano (como arrojar basuras, vidrios o encender fogatas) han propiciado la aparición constante de incendios de cobertura vegetal.
¿Cuáles fueron las dos emergencias atendidas por los cuerpos de socorro este miércoles?
En Itagüí (vereda El Ajizal, sector La Guaca) los bomberos, la Cruz Roja y Gestión del Riesgo controlaron un fuego que afectó 1,5 hectáreas. En Medellín, los bomberos atendieron un conato en la parte alta del Cerro Pan de Azúcar (comuna 8, Villa Hermosa). En ningún caso se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas.
¿Qué medidas preventivas recomiendan las autoridades para evitar nuevos incendios en zonas rurales y de riesgo?
Se aconseja no tirar basuras, vidrios o colillas encendidas en caminos ni carreteras; evitar fogatas o asados en días secos y de fuerte viento; extinguir rescoldos con agua y tierra; y evitar el tránsito de maquinaria que pueda emitir chispas en terrenos secos.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos